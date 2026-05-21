Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı listesi belli oldu!

"Bugün TV'de ne var?" sorusu yeniden gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışları merak edilirken günlük TV rehberi ile hangi programın hangi saatte olduğu açıklandı. 21 Mayıs 2026 Perşembe gününe ait yayın akışının belli olmasıyla izleyiciler için günün program listesi netleşti.

Giriş Tarihi: 21.05.2026 17:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 17:21
Türkiye genelinde televizyon izleyicilerinin merakla takip ettiği 21 Mayıs 2026 TV yayın akışı, netleşti. Ulusal kanalların özellikle prime time kuşağındaki programları belli oldu. Gün boyunca farklı içerik türleri izleyiciyle buluşurken, akşam saatlerinde dizi ve yarışma programları öne çıkıyor. Televizyon izleyicileri için hazırlanan bu detaylı yayın akışı listesi, gün içerisinde hangi programın hangi kanalda yayınlanacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.

21 MAYIS 2026 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

21 MAYIS 2026 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Uzak Şehir
  • 23.15 Eşref Rüya

21 MAYIS 2026 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 İntikam
  • 22.15 Salak ile Avanak Geri Dönüyor

21 MAYIS 2026 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Sevdiğim Sensin

21 MAYIS 2026 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.35 Beni Böyle Sev
  • 09.15 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 13.55 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Ambulans (Yabancı Sinema)
  • 22.45 Kadın Önde Yürür (Yabancı Sinema)

21 MAYIS 2026 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör