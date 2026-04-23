Güncel 23 Nisan Perşembe Altın Fiyatları: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, ons, tam altın fiyatları...

Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Son zamanlarda yukarı yönlü seyreden altın piyasası, yatırımcıların güvenli liman arayışını da gündeme taşıyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın, ons altın, tam altın ve bilezik fiyatları günün erken saatlerinden itibaren yoğun şekilde sorgulanırken, piyasalarda hareketliliğin sürdüğü görülüyor.

Giriş Tarihi: 23.04.2026 09:05
Ramazan Bayramı'ndaki düşüşün ardından başlayan yukarı yönlü hareketini sürdüren altın fiyatları, 23 Nisan Perşembe sabahında da dikkat çekici bir performans sergilemeye devam ediyor. Gün içinde dalgalı bir grafik izleyen altın fiyatları, özellikle yatırımcıların radarında bulunuyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte de fiziki altına olan ilgi artmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN

Alış (TL) Satış (TL) Fark (TL)
Gram Altın 6.783,86 6.784,70 0,84
ÇEYREK ALTIN

Alış (TL) Satış (TL) Fark (TL)
Çeyrek Altın 11.077,00 11.205,00 128,00
TAM ALTIN

Alış (TL) Satış (TL) Fark (TL)
Tam Altın 44.159,00 44.603,00 444,00
CUMHURİYET ALTINI

Alış (TL) Satış (TL) Fark (TL)
Cumhuriyet Altını 45.600,00 46.289,00 689,00
ATA ALTIN

Alış (TL) Satış (TL) Fark (TL)
Ata Altın 45.333,00 45.693,00 360,00
ONS ALTIN

Alış (TL) Satış (TL) Fark (TL)
Ons Altın 4.706,02 4.706,61 0,59
22 AYAR BİLEZİK

Alış (TL) Satış (TL) Fark (TL)
22 Ayar Bilezik 6.170,78 6.456,08 285,30
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
