Bugünkü Maç Listesi: 23 Nisan Perşembe hangi maçlar var, saat kaçta oynanacak ve nerede yayınlanacak?

Türkiye, 23 Nisan Perşembe günü hem bayram coşkusunu yaşıyor hem de futbolun yoğun temposuna kilitleniyor. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları ve Avrupa'nın önemli liglerinden La Liga maçları, futbolseverlere dolu dolu bir maç programı sunuyor. Günün programı ile ekran başında uzun bir futbol maratonu yaşanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 23.04.2026 11:04
23 Nisan Perşembe günü futbolseverler adeta bir maç maratonuna hazırlanıyor. Günün erken saatlerinden gece geç saatlere kadar sürecek bu yoğun fikstür, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük heyecan yaratıyor. Özellikle Trabzonspor–Samsunspor ve Beşiktaş–Alanyaspor maçları, Türkiye'de günün en çok takip edilen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Avrupa'da ise La Liga maçları futbol tutkunlarının ekran başında kalmasını sağlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

  • 18:45 Samsunspor–Trabzonspor (A Spor)
  • 20:45 Beşiktaş–Alanyaspor (ATV)

LA LİGA

  • 20:00 Levante–Sevilla (S Sport Plus)
  • 21:00 Rayo Vallecano–Espanyol (S Sport Plus)
  • 22:30 Real Oviedo–Villarreal (S Sport Plus)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#MAÇ PROGRAMI