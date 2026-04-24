Bugün televizyonda neler var? 24 Nisan Cuma ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışı

24 Nisan 2026 TV yayın akışı izleyicilerin gündeminde üst sıralara yerleşti. Hafta içinin son gününde evde vakit geçirmek isteyen milyonlarca kişi, "Bugün televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arıyor. Gün boyu süren programların ardından akşam kuşağındaki güçlü yapımlar, izleyicilere keyifli bir televizyon deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Giriş Tarihi: 24.04.2026 15:34 Güncelleme Tarihi: 24.04.2026 15:35
Cuma günü ekranlarda yine yoğun bir program akışı izleyicileri bekliyor. 24 Nisan TV yayın akışı, gün boyunca farklı türlerde programlarla izleyicilere alternatif sunuyor. Sabah saatlerinden itibaren programlar, eğlence içerikleri ve özel yayınlar ekranlarda yer alırken; akşam kuşağında ise diziler ve yarışmalar öne çıkıyor. Prime time itibarıyla ise birçok kanalda iddialı yapımlar ekrana geliyor. İşte 24 Nisan Cuma ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışına dair detaylar…

24 NİSAN CUMA ATV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Kahvaltı Haberleri
  • 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Ulan Salih (TV' de ilk / Yerli Sinema)
  • 22.15 Aşk Tesadüfleri Sever (Yerli Sinema)
24 NİSAN CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Arka Sokaklar
24 NİSAN CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Haber
  • 20.00 Kızılcık Şerbeti
24 NİSAN CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)
  • 22.15 Çirkin
24 NİSAN CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 07.05 Beni Böyle Sev
  • 09.25 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.00 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Taşacak Bu Deniz
24 NİSAN CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Ada Günlüğü
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör