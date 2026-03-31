Güncel 31 Mart Salı TV yayın akışı: ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8’de bu akşam ne var?

Bugün TV'de ne var? sorusu gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi. Televizyon izleyicilerinin merakla takip ettiği 31 Mart TV yayın akışı belli oldu. Televizyon keyfi yapmak isteyenler için TV yayın akışı, dopdolu bir akşam vadediyor.

Giriş Tarihi: 31.03.2026 12:00
31 Mart Salı akşamı televizyon ekranlarında dizi, yarışma ve film keyfi izleyicileri bekliyor. Özellikle prime time kuşağında yayınlanacak yapımlar, ekran başında heyecan dolu anlar yaşatacak. Bu akşam televizyon ekranlarında tarihi dizilerden romantik yapımlara, yarışmalardan futbol heyecanına kadar geniş bir içerik yelpazesi izleyicileri bekliyor.

ATV YAYIN AKIŞI 31 MART 2026

08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
18.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19.40 ATV Ana Haber
20.00 A.B.İ

KANAL D YAYIN AKIŞI 31 MART 2026

07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Güller ve Günahlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 31 MART 2026

06.30 Sandık Kokusu
09.30 Siyah Kalp
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Deliha

STAR TV YAYIN AKIŞI 31 MART 2026

07.00 Çirkin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Çirkin (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 MART 2026

06.45 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8 YAYIN AKIŞI 31 MART 2026

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
18.45 Milli Maça Doğru
21.45 Kosova-Türkiye