GÜNCEL (7 MAYIS PERŞEMBE 2026) TV YAYIN AKIŞI II Bugün televizyonda neler var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?

"Bugün TV'de neler var?" ve "Hangi kanalda hangi diziler var?" soruları televizyon izleyicileri tarafından sorgulanmaya başlamasının ardından 7 Mayıs 2026 Perşembe gününe ait TV yayın akışı paylaşıldı. Gün boyu süren programların ardından akşam kuşağındaki yapımların dikkat çektiği yayın akışına dair detaylar ön plana çıktı. ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 kanallarında neler var? İşte bugünün yayın akışına dair detaylar…

Giriş Tarihi: 07.05.2026 15:51
Bugüne ait yayın akışı içerisinde öne çıkan diziler, programlar ve yarışmalar, farklı kanallarda geniş bir seyir yelpazesi sunuyor. Özellikle prime time kuşağındaki popüler yapımların rekabeti dikkat çekiyor. 7 Mayıs Perşembe 2026 TV yayın akışı, vatandaşların takip etmek istedikleri programları kaçırmaması adına büyük önem taşıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Küçük Ağa
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 14.00 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Arka Sokaklar
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Bizim Hoca: Sıkıntı Yok
  • 21.45 – The Traitors Türkiye
  • 23.30 – Beyaz'la Joker
SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.00 – Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 – Bahar
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – İstanbullu Gelin
  • 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 – Aramızda Kalsın
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Sevdiğim Sensin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.35 – Beni Böyle Sev
  • 09.25 – Adını Sen Koy
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.05 – Benim Adım Melek
  • 17.45 – Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 22.00 – Aston Villa - Nottingham Forest | UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Karşılaşması
TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 12.30 – Survivor Ekstra
  • 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör