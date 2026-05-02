Güncel Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 2 Mayıs Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

2 Mayıs Cumartesi 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları merakla araştırılıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde yukarı yönlü ivme kazanan altın fiyatlarındaki düşüş dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 02.05.2026 06:59
Güncel Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 2 Mayıs Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

2 Mayıs 2026 Altın fiyatları alış satış grafiğindeki son durum, yatırımı olan veya yatırım yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde de anlık değişim gösteren altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasadaki hareketlilik, düğün sezonuna hazırlanan vatandaşların ilgisini de artırmış durumda.

Güncel Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 2 Mayıs Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

2 MAYIS CUMARTESİ 2026 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Gram Altın 6.702,45 6.703,28 -0,19%
Güncel Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 2 Mayıs Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

2 MAYIS CUMARTESİ 2026 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Çeyrek Altın 10.864,00 11.026,00 0,08%
Güncel Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 2 Mayıs Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

2 MAYIS CUMARTESİ 2026 TAM ALTIN KAÇ TL?

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Tam Altın 43.303,00 43.903,00 -0,07%

Güncel Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 2 Mayıs Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

2 MAYIS CUMARTESİ 2026 CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Cumhuriyet Altını 44.308,00 44.978,00 1,63%
Güncel Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 2 Mayıs Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

2 MAYIS CUMARTESİ 2026 ATA ALTIN KAÇ TL?

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Ata Altın 44.435,00 44.978,00 -0,07%

Güncel Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 2 Mayıs Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

2 MAYIS CUMARTESİ 2026 ONS ALTIN KAÇ TL?

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
Ons Altın 4.613,72 4.614,29 -0,18%
Güncel Altın Fiyat Tablosu: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? 2 Mayıs Cumartesi gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

2 MAYIS CUMARTESİ 2026 22 AYAR BİLEZİK KAÇ TL?

Alış (₺) Satış (₺) Fark (%)
22 Ayar Bilezik 6.055,81 6.364,21 0,08%

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
