Trend Galeri Trend Yaşam GÜNCEL (1 MAYIS) ALTIN ALIŞ-SATIŞ TABLOSU: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

GÜNCEL (1 MAYIS) ALTIN ALIŞ-SATIŞ TABLOSU: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

1 Mayıs 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, tam altın ve bilezik fiyatları merakla araştırılıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. 1 Mayıs 2026 Cuma günü serbest piyasadaki son verilere göre günün ilk saatlerinde sarı metalde gözle görülür bir düşüş yaşandı. İşte 1 Mayıs 2026 Cuma canlı ve anlık altın fiyatları listesi;

Giriş Tarihi: 01.05.2026 10:35
GÜNCEL 1 MAYIS ALTIN ALIŞ-SATIŞ TABLOSU: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

1 Mayıs 2026 Altın fiyatları alış satış grafiğindeki son durum, yatırımı olan veya yatırım yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde de anlık değişim gösteren altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasadaki hareketlilik, düğün sezonuna hazırlanan vatandaşların ilgisini de artırmış durumda.

GÜNCEL 1 MAYIS ALTIN ALIŞ-SATIŞ TABLOSU: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

1 MAYIS 2026 GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Alış Satış Değişim
Gram Altın 6.681,19 6.682,00 -0,51%
GÜNCEL 1 MAYIS ALTIN ALIŞ-SATIŞ TABLOSU: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

1 MAYIS 2026 ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Alış Satış Değişim
Çeyrek Altın 10.852,00 10.977,00 -0,36%
GÜNCEL 1 MAYIS ALTIN ALIŞ-SATIŞ TABLOSU: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

1 MAYIS 2026 TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Alış Satış Değişim
Tam Altın 43.257,00 43.775,00 -0,36%
GÜNCEL 1 MAYIS ALTIN ALIŞ-SATIŞ TABLOSU: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

1 MAYIS 2026 CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Alış Satış Değişim
Cumhuriyet Altını 44.308,00 44.978,00 1,63%
GÜNCEL 1 MAYIS ALTIN ALIŞ-SATIŞ TABLOSU: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

1 MAYIS 2026 ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Alış Satış Değişim
Ata Altın 44.387,00 44.846,00 -0,36%
GÜNCEL 1 MAYIS ALTIN ALIŞ-SATIŞ TABLOSU: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

1 MAYIS 2026 ONS ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Alış Satış Değişim
Ons Altın 4.593,84 4.594,42 -0,61%
GÜNCEL 1 MAYIS ALTIN ALIŞ-SATIŞ TABLOSU: Bugün altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları

1 MAYIS 2026 22 AYAR BİLEZİK ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Alış Satış Değişim
22 Ayar Bilezik 6.049,28 6.335,86 -0,36%
