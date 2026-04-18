Güncel Altın Fiyatları: 18 Nisan 2026 altın kaç TL, ne kadar oldu? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları...

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. 18 Nisan 2026 altın fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki 18 Nisan 2026 altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve bilezik fiyatlarına dair bilgiler…

Giriş Tarihi: 18.04.2026 07:09
18 Nisan itibariyle altın fiyatları, yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Gün içerisinde de dalgalı bir seyir izleyen gram altın, yatırımcıların en çok takip ettiği alanların başında geliyor. Özellikle düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte de fiziki altına olan talep artış gösteriyor.

GRAM ALTIN

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
GRAM ALTIN 6.965,35 6.966,26 1,07%

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
ÇEYREK ALTIN 11.324,00 11.496,00 1,02%
TAM ALTIN

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
TAM ALTIN 45.194,00 45.843,00 1,02%
CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
CUMHURİYET ALTINI 46.600,00 47.294,00 1,90%
22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
22 AYAR BİLEZİK 6.320,23 6.615,97 1,02%
ATA ALTIN

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
ATA ALTIN 46.375,00 46.891,00 1,02%
ONS ALTIN

ALIŞ (₺) SATIŞ (₺) FARK (%)
ONS ALTIN 4.829,68 4.830,31 0,85%