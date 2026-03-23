GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI 2026: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlar yüzde kaç dolu?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM: İSKİ GÜNCEL VERİLER

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan son açıklamaya göre, İstanbul barajlarının genel doluluk oranı %49,32 seviyesine ulaştı. Megakentin en önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı %71,2 dolulukla zirvede yer alırken, Elmalı Barajı %89,46 ile en yüksek kapasiteye sahip nokta oldu. Ancak Terkos ve Sazlıdere barajlarındaki su seviyesinin %30'larda olması kentin batı yakası için dikkatli su kullanımının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.