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GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz başvurular... Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar için yeni personel alım ilanları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın duyurduğu yeni ilanlarla birlikte belediyeler, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumları kadrolarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, EÜAŞ, Türkşeker, TCDD ve Adalet Bakanlığı gibi önemli kurumlar da farklı pozisyonlarda memur ve personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, ilan edilen kadrolar ile başvuru şartlarını yakından takip ediyor. Peki, hangi kamu kurumları personel alımı yapacak? İşte, 2025 güncel kamu ilanları.