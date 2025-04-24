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GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS'li ve KPSS'siz başvurular... Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar için yeni personel alım ilanları yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın duyurduğu yeni ilanlarla birlikte belediyeler, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumları kadrolarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, EÜAŞ, Türkşeker, TCDD ve Adalet Bakanlığı gibi önemli kurumlar da farklı pozisyonlarda memur ve personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, ilan edilen kadrolar ile başvuru şartlarını yakından takip ediyor. Peki, hangi kamu kurumları personel alımı yapacak? İşte, 2025 güncel kamu ilanları.

Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:24
GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz başvurular... Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

Nisan 2025 itibarıyla kamuya memur ve işçi alımları sürüyor. KPSS'li ve sınavsız başvuru imkânı sunan ilanlarda, eğitim, yaş ve mesleki yeterlilik şartları aranıyor. Güncel ilanlar Resmî Gazete ve kurumların resmi sitelerinde yayımlandı. İşte, en güncel kamu personeli alım ilanları.

GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz başvurular... Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

KAMU PERSONEL ALIMI 2025 İLANLARI

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2025 yılı için birçok kamu personeli alım ilanları yayında!

İşte, 2025 kamu personel alımı ilanları ve başvuru koşulları;

GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz başvurular... Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

EİAŞ 610 İŞÇİ ALACAK

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 583 sürekli işçi, 11 engelli işçi ve 16 eski hükümlü işçi alımı yapacak. Başvurular 21 Nisan tarihinde başlayacak 25 Nisan tarihinde sona erecek.

GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz başvurular... Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. 57 ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK!

İlanlarımız İŞKUR internet sitesi üzerinden 15.04.2025 - 21.04.2025 tarihleri arasında yapılacaktır. İlanlarımıza il düzeyinde EKPSS puanıyla başvuru yapılabilecektir.

Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2025: KPSS’li ve KPSS’siz başvurular... Kamu personel alımı ne zaman, şartlar neler?

ADALET BAKANLIĞI MÜHENDİS ALIMI YAPACAK!

17 Nisan 2025 – 02 Mayıs 2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.