Trend Galeri Trend Yaşam GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2026: Zabıta, itfaiye, memur, işçi alımı... Hangi kurum kaç kişi alacak?

GÜNCEL KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI 2026: Zabıta, itfaiye, memur, işçi alımı... Hangi kurum kaç kişi alacak?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday için beklenen ilanlar yayımlandı. Belediyeler ve bakanlıklar; zabıta memuru, itfaiye eri, sürekli işçi, vergi müfettiş yardımcısı ve çeşitli memur kadroları için personel alımı sürecini başlattı. KPSS puanı ile ya da bazı kadrolarda KPSS şartsız gerçekleştirilecek alımlar, adayların gündeminde ilk sıraya yerleşti. "Kamu personel alımı ne zaman, başvurular nasıl yapılır, şartlar neler?" soruları ise en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 23.02.2026 14:48
Devlette kariyer hedefleyenler için kritik süreç başladı. Güncellenen kamu personel alım ilanlarıyla birlikte başvuru ekranları erişime açıldı. KPSS taban puan şartı, yaş kriteri, mezuniyet bölümü ve fiziki yeterlilik gibi detaylar ilan metinlerinde tek tek sıralandı. Adaylar ise başvuru süresini kaçırmamak adına resmi duyuruları kontrol ediyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 90 MEMUR ALACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 90 adet zabıta memuru alınacaktır.

Başvurular 30 Mart tarihinde başlayacak 3 Nisan tarihinde sona erecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 30 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere denizdibi tarama başmühendisliği görev biriminde çalıştırılacak 30 sürekli işçi alınacaktır.

Başvuru tarihleri: 23 Şubat - 27 Şubat

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 15 ZABITA MEMURU ALACAK

İstanbul ili Beşiktaş Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi olarak istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alınacaktır.

Başvuru tarihleri: 1 Nisan - 3 Nisan

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 15 ZABITA MEMUR ALACAK

İzmir ili Buca Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacaktır

Başvuru tarihleri: 23 Mart - 25 Mart

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100 İTFAİYE ERİ ALACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde şstşhdam edilmek üzere boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı
yapılacaktır.

Başvuru tarihleri: 23 Mart - 27 Mart

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 250 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Alımı yapılacak 250 (iki yüz elli) Vergi Müfettiş Yardımcısının 200 (iki yüz)'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından; 50 (elli)'si ise mühendislik fakültelerinin aşağıda isimlerine yer verilen bölümlerinden mezun adaylar arasından seçilecektir.)

Başvuru tarihleri: 9 Mart - 18 Mart

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 24 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 24 (yirmidört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvuru tarihleri: 17 Şubat - 3 Mart

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU 34 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere; 34 Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için, 2024 ve 2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 02/05/2026 tarihinde yazılı sınav yapılacaktır.

Başvuru tarihleri: 23 Şubat - 5 Nisan

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın diğer ilanlarına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

KAMU PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

