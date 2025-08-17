Trend Galeri Trend Yaşam GÜNCEL LİSTE: Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte 2025’te vizesiz gidilebilecek o ülkeler

GÜNCEL LİSTE: Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte 2025’te vizesiz gidilebilecek o ülkeler

Yaz aylarının sonlarına doğru gelirken, tatil yapmak isteyen vatandaşlar rotalarını oluşturmaya başladı. Yurt dışı tatili düşünenler ise, hem evrak işleriyle uğraşmamak hem de daha kolay gidilmesi sebebiyle vizesiz ülkelere bakıyor. İşte vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi 2025

Giriş Tarihi: 17.08.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 15:59
Vizesiz ülkeler listesi 2025 tatil planı yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki vize istemeyen ülkeler hangileri? Türk vatandaşları hangi ülkelere vizesiz girebiliyor? İşte 2025 güncel vizesiz ülkeler listesi!

VİZESİZ ÜLKELER 2025 LİSTESİ

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan'a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.

GÜRCİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan'a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

UKRAYNA

muma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Vatandaşlarımız geçerli biyometrik kimlik belgeleri (yeni tip kimlik kartı) ile, Türkiye'den seyahat etmek şartıyla, Ukrayna'ya vizesiz olarak giriş yapabilmektedirler.

YAKINDA BOSNA HERSEK

Umuma mahsus pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.
Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

SIRBİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

BU ÜLKELERE İSE VİZESİZ OLARAK YALNIZCA PASAPORTUNUZLA GİDEBİLİRSİNİZ

ANDORRA

90 gün vizesiz

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

ANTİGUA VE BARBUDA

180 gün vizesiz.

ARJANTİN

90 gün vizesiz

ARNAVUTLUK

90 gün vizesiz

BAHAMALAR

240 gün vizesiz

BAHREYN

Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 gün süreli vizelerini Bahreyn'e seyahatlerinden önce e-vize olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

BARBADOS

180 gün vizesiz

BELARUS

30 gün vizesiz

BELİZE

90 gün vizesiz

BOLİVYA

90 gün vizesiz

BOTSVANA

90 gün vizesiz.

BREZİLYA

90 gün vizesiz.

BRİTANYA VİRJİN ADALARI

30 gün vizesiz.

BRUNEİ

30 gün vizesiz.

DOĞU TİMOR

Doğu Timor sınır kapılarında 30 gün ikamet süreli vize verilmektedir.

DOMİNİKA

21 gün vizesiz.