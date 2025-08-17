GÜNCEL LİSTE: Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! İşte 2025’te vizesiz gidilebilecek o ülkeler

BU ÜLKELERE İSE VİZESİZ OLARAK YALNIZCA PASAPORTUNUZLA GİDEBİLİRSİNİZ

ANDORRA

90 gün vizesiz

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.