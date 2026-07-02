Trend Galeri Trend Yaşam GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

Global Firepower dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesini paylaştı. 2026'nın en güçlü tank orduları resmi olarak açıklandı. Savunma sanayisindeki yerli hamleleriyle adından söz ettiren Türkiye'nin listede Avrupa devlerini solladı. İşte o sıralama…

Giriş Tarihi: 02.07.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 10:26
GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

Savunma sanayisindeki yerli hamlelerle durdurulamaz bir güce dönüşen TSK, küresel askeri haritayı adeta yeniden çizdi. İşte Türkiye'nin devleri tek tek elediği o heyecan verici liste...

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

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GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

100 - PORTEKİZ ( 34 TANK )

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GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

99 - NORVEÇ ( 36 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

98 - TACİKİSTAN ( 38 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

97 - DANİMARKA ( 44 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

96 - SLOVAKYA ( 45 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

95 - BOTSVANA ( 45 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

94 - BOSNA HERSEK ( 45 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

93 - AVUSTRALYA ( 46 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

92 - MALEZYA ( 48 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

91 - MORİTANYA ( 51 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

90 - SLOVENYA ( 54 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

89 - BOLİVYA ( 54 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

88 - LİBYA ( 55 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

87 - HIRVATİSTAN ( 55 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

86 - AVUSTURYA ( 56 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

85 - ZİMBABVE ( 60 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

84 - MOZAMBİK ( 60 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

83 - KONGO CUMHURİYETİ ( 61 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

82 - URUGUAY ( 62 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

81 - KATAR ( 62 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

80 - KANADA ( 74 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

79 - ZAMBİYA ( 75 TANK )

GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

78 - SRİ LANKA ( 87 TANK )