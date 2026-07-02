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GÜNCEL LİSTE: Dünyanın en güçlü tank orduları 2026 belli oldu! Türkiye hangi devleri solladı?

Global Firepower dünyanın en güçlü tank orduları 2026 listesini paylaştı. 2026'nın en güçlü tank orduları resmi olarak açıklandı. Savunma sanayisindeki yerli hamleleriyle adından söz ettiren Türkiye'nin listede Avrupa devlerini solladı. İşte o sıralama…

Giriş Tarihi: 02.07.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 10:26