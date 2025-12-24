Trend Galeri Trend Yaşam Güncel liste yayınlandı: Türkiye iki ülke ile daha vize anlaşması sağladı! İşte 2025 vizesiz ülkeler listesi

Türk vatandaşlarının vize almadan pasaport veya kimlikle girebileceği ülkeler listesi güncellendi. Son yapılan anlaşmalar neticesinde Türk vatandaşları, herhangi bir ön başvuruya gerek kalmadan iki ülkeye daha vizesiz giriş sağlayabilecek. İşte Türk vatandaşlarına vizesiz ülkeler listesi 2025…

Giriş Tarihi: 24.12.2025 16:03 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:04
VİZESİZ ÜLKELER 2025 LİSTESİ

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan'a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.

GÜRCİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan'a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

UKRAYNA

muma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Vatandaşlarımız geçerli biyometrik kimlik belgeleri (yeni tip kimlik kartı) ile, Türkiye'den seyahat etmek şartıyla, Ukrayna'ya vizesiz olarak giriş yapabilmektedirler.

YAKINDA BOSNA HERSEK

Umuma mahsus pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.
Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verecek. Uygulamanın bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.

SIRBİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

BU ÜLKELERE İSE VİZESİZ OLARAK YALNIZCA PASAPORTUNUZLA GİDEBİLİRSİNİZ

ANDORRA

90 gün vizesiz

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

ANTİGUA VE BARBUDA

180 gün vizesiz.

ARJANTİN

90 gün vizesiz

ARNAVUTLUK

90 gün vizesiz

BAHAMALAR

240 gün vizesiz

BAHREYN

Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 gün süreli vizelerini Bahreyn'e seyahatlerinden önce e-vize olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

BARBADOS

180 gün vizesiz

BELARUS

30 gün vizesiz

BELİZE

90 gün vizesiz

BOLİVYA

90 gün vizesiz

BOTSVANA

90 gün vizesiz.

BREZİLYA

90 gün vizesiz.

BRİTANYA VİRJİN ADALARI

30 gün vizesiz.

BRUNEİ

30 gün vizesiz.

DOĞU TİMOR

Doğu Timor sınır kapılarında 30 gün ikamet süreli vize verilmektedir.