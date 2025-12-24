Trend
Güncel liste yayınlandı: Türkiye iki ülke ile daha vize anlaşması sağladı! İşte 2025 vizesiz ülkeler listesi
Türk vatandaşlarının vize almadan pasaport veya kimlikle girebileceği ülkeler listesi güncellendi. Son yapılan anlaşmalar neticesinde Türk vatandaşları, herhangi bir ön başvuruya gerek kalmadan iki ülkeye daha vizesiz giriş sağlayabilecek. İşte Türk vatandaşlarına vizesiz ülkeler listesi 2025…
Giriş Tarihi: 24.12.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 16:04