GÜNCEL MAÇ PROGRAMI 7 MAYIS PERŞEMBE 2026 II Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?

Spor tutkunları "Bugün maç var mı, hangi maçlar var?" sorularını araştırmaya başladı. Böylece 7 Mayıs Perşembe 2026 tarihine dair maç programı ön plana çıktı. Bugünün maç programı, seyircilere nefes kesen mücadeleler sunmaya hazırlanıyor. İşte 7 Mayıs Perşembe fikstür detayları…

Giriş Tarihi: 07.05.2026 16:21
6 Mayıs 2026 Çarşamba günü maçlarının yapılmasının ardından futbolseverler 7 Mayıs 2026 Perşembe gününe ait fikstürü merakla araştırmaya başladı. Böylece bugüne ait maç listesi ön plana çıktı. Bugünün fikstüründe UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki maçların yanı sıra Türkiye'de de Trendyol 1. Lig rekabetleri ön plana çıkıyor.

TÜRKİYE - 1.LİG

  • 20:00 Çorum FK-Keçiörengücü (TRT Spor)
  • 20:00 Bodrumspor-Pendikspor (TRT Avaz)

UEFA AVRUPA LİGİ

  • 22:00 Freiburg-Braga (Tabii Spor 1)
  • 22:00 Aston Villa-Nottingham Forest (TRT 1)

UEFA KONFERANS LİGİ

  • 22:00 Crystal Palace-Shakhtar Donetsk (TRT Spor)
  • 22:00 Strasbourg-Rayo Vallecano (Tabii Spor)

SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

  • 21:00 Al Shabab-Al Nassr (S Sport Plus)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör