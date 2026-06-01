GÜNCEL MEMUR ALIMI İLANLARI 2026: Kamu personel alımı ne zaman, hangi kurumlarda var?

Kamu kurumları, personel ihtiyaçlarını karşılamak için yıl içinde farklı dönemlerde alım ilanları yayımlamaya devam ediyor. Bazı pozisyonlarda KPSS şartı aranırken, bazı kadrolara sınavsız başvuru yapılabiliyor. Son dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın alımları dikkat çekerken, Savunma Sanayii Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı da çeşitli branşlarda yeni istihdam duyuruları yayımlıyor. İşte kamu personel alımına dair detaylar...
2026 yılı personel alımı kapsamında adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir yelpazede istihdam sağlanacak. Bakanlık bünyesinde en çok kontenjan ayrılması beklenen kadrolar arasında İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM), Zabıt Katipliği ve Mübaşirlik öne çıkıyor. Bunun yanı sıra teknik hizmetler ve sağlık sınıflarında da önemli sayıda alım gerçekleştirilecek.
Alım yapılacak kadrolar arasında en yüksek sayı zabıt katibi ve infaz koruma memuru pozisyonlarında olacak. İşte öne çıkan kadro dağılımı:
Kadro Adı
Alım Sayısı
Zabıt Katibi
5.259
İnfaz Koruma Memuru
4.508
Destek Personeli
1.300
Mübaşir
1.041
İcra Katibi
900
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
524
Psikolog
410
Teknisyen
322
Büro Personeli
316
Hemşire
286
Sosyal Çalışmacı
90
İlanın haziran ayından sonra Kamu İşe Alım Platformu ve e-Devlet üzerinden yayımlanması bekleniyor.