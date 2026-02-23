Trend
Güncel Ramazan İmsakiyesi 23 Şubat 2026 (5 Ramazan) | İl il İmsakiye ile bugün iftar saat kaçta?
Güncel Ramazan İmsakiyesi 23 Şubat 2026 (5 Ramazan) | İl il İmsakiye ile bugün iftar saat kaçta?
Ramazan ayının 5. gününde orucuna niyet eden milyonlarca vatandaş, bugün iftar saat kaçta sorusuyla 81 il için yayınlanan il il imsakiye takvimini inceliyor. Güncel Ramazan İmsakiyesi ile 23 Şubat 2026 Pazartesi günü il il iftar saati vakitleri belli oldu.
Giriş Tarihi: 23.02.2026 07:05
Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 07:14