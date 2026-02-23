Trend Galeri Trend Yaşam Güncel Ramazan İmsakiyesi 23 Şubat 2026 (5 Ramazan) | İl il İmsakiye ile bugün iftar saat kaçta?

Ramazan ayının 5. gününde orucuna niyet eden milyonlarca vatandaş, bugün iftar saat kaçta sorusuyla 81 il için yayınlanan il il imsakiye takvimini inceliyor. Güncel Ramazan İmsakiyesi ile 23 Şubat 2026 Pazartesi günü il il iftar saati vakitleri belli oldu.

Ramazan ayının beşinci gününde oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, yaşadıkları şehre göre sahur ve iftar saatlerini araştırıyor. 23 Şubat 2026 Pazartesi günü için güncel imsakiye bilgileri netleşirken; Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere il il iftar vakitleri merak konusu oldu. İşte 5 Ramazan'a ait güncel imsakiye ve bugünkü iftar saatleri…

23 ŞUBAT 2026 İL İL İFTAR SAATLERİ

Diyanet'in resmi takvimine göre 23 Şubat 2026 (5 Ramazan 144) tarihinde büyükşehirlerde iftar saatleri belli oldu;

Buna göre İstanbul'da akşam ezanı 18:54'te, Ankara'da 18:40'ta, İzmir'de ise 19:04'de okunacak. Bu vakitler coğrafi konuma göre doğu illerinde daha erken, batı illerinde ise daha geç gerçekleşecek.

İşte, il il iftar vakitleri:

Ankara Sahur ve İftar Vakti

23 Şubat Pazartesi

İmsak: 06:01

İftar: 18:40

Teravih: 19:58

İstanbul Sahur ve İftar Vakti

23 Şubat Pazartesi

İmsak: 06:16

İftar: 18:54

Teravih: 20:13

İzmir Sahur ve İftar Vakti

23 Şubat Pazartesi

İmsak: 06:24

İftar: 19:04

Teravih: 20:20

30 GÜNLÜK İMSAKİYE 2026 TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

