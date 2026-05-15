Trend Galeri Trend Yaşam Bugün TV'de neler var? 15 MAYIS 2026 CUMA ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışı listesi açıklandı!

Bugün TV'de neler var? 15 MAYIS 2026 CUMA ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışı listesi açıklandı!

Televizyon izleyicileri "Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve programlar var?" sorularını araştırıyor. Böylece ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 kanallarındaki 15 Mayıs 2026 Cuma gününe ait yayın akışı ön plana çıktı. Gün boyunca yayınlanan yaşam, magazin ve eğlence programlarının ardından akşam saatlerinde diziler ve yarışmalar ön plana çıkıyor.

Giriş Tarihi: 15.05.2026 16:06 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 17:21
Bugün TV’de neler var? 15 MAYIS 2026 CUMA ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışı listesi açıklandı!

15 Mayıs 2026 Cuma gününe ait TV yayın akışı açıkladı. Yayınlanan kanal programlarıyla birlikte ekrana gelecek diziler, yarışmalar ve eğlence programları netleşti. Gün boyunca ekrana gelen yaşam, magazin ve eğlence programlarının ardından akşam saatlerinde diziler ve yarışmalar ön plana çıkıyor.

Bugün TV’de neler var? 15 MAYIS 2026 CUMA ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışı listesi açıklandı!

15 MAYIS 2026 CUMA ATV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Kahvaltı Haberleri
  • 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Yabancı Sinema)
  • 21.50 Cehennem Üçgeni (Yabancı Sinema)
  • 23.30 Cehennem Üçgeni (Yabancı Sinema)

Bugün TV’de neler var? 15 MAYIS 2026 CUMA ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışı listesi açıklandı!

15 MAYIS 2026 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Arka Sokaklar

Bugün TV’de neler var? 15 MAYIS 2026 CUMA ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışı listesi açıklandı!

15 MAYIS 2026 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Haber
  • 20.00 Kızılcık Şerbeti

Bugün TV’de neler var? 15 MAYIS 2026 CUMA ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışı listesi açıklandı!

15 MAYIS 2026 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yerli Dizi Tekrar
  • 23.00 Çirkin

Bugün TV’de neler var? 15 MAYIS 2026 CUMA ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışı listesi açıklandı!

15 MAYIS 2026 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.40 Beni Böyle Sev
  • 09.25 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.05 Benim Adım Melek
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Taşacak Bu Deniz

Bugün TV’de neler var? 15 MAYIS 2026 CUMA ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışı listesi açıklandı!

15 MAYIS 2026 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Bil Bakalım&Anlat Bakalım

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör