Trend Galeri Trend Yaşam

Günde 1 porsiyonu saçları rapunzel gibi uzatıyor! Bu besinleri tüketen saç kırığı nedir bilmiyor…

Sağlıklı ve canlı saçlara sahip olmak birçok kadının hayalidir. Hayalinizde olan saçlara kavuşmak için bakımlar yaparsınız ancak, bazı durumlarda bakım yapmak yetmez. Beslenme düzenine dikkat etmek genel sağlığı koruduğu gibi aynı zamanda saçlarınızı da destekler. Özellikle kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğuması ile kuruyan saçlar için cilt ve saç uzmanı Sam Cinkir, besin önerilerinde bulundu.

Giriş Tarihi: 20.10.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 10:06
Günde 1 porsiyonu saçları rapunzel gibi uzatıyor! Bu besinleri tüketen saç kırığı nedir bilmiyor…

Kış mevsiminde nemin düşmesi ile beraber saçlarınız kuru, kabarık ve kırılmaya yatkın hale gelebilir. Bu durumun önüne geçmek için yapmış olduğunuz bakımların yanında beslenme düzeninize de dikkat etmeniz gerekir. Peki, sağlıklı saçlar için en iyi besinler nelerdir? İşte detaylar…

Günde 1 porsiyonu saçları rapunzel gibi uzatıyor! Bu besinleri tüketen saç kırığı nedir bilmiyor…

Not: Hamileyseniz ya da herhangi bir hastalığınız varsa önerilen besinleri tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız önerilir.

Günde 1 porsiyonu saçları rapunzel gibi uzatıyor! Bu besinleri tüketen saç kırığı nedir bilmiyor…

BU BESİNLERİ TÜKETMEK SAÇLARI CANLANDIRIYOR

Doğru beslenme düzeni sayesinde, saç kuruluğunun ve saç kırılmasının önüne geçebilir aynı zamanda saçların hızlı bir şekilde uzamasına destek olabilirsiniz.

Günde 1 porsiyonu saçları rapunzel gibi uzatıyor! Bu besinleri tüketen saç kırığı nedir bilmiyor…

SOMON

Saç derisini beslemek ve saçların gücünü korumak için dengeli ve düzenli olarak somon tüketebilirsiniz.

Günde 1 porsiyonu saçları rapunzel gibi uzatıyor! Bu besinleri tüketen saç kırığı nedir bilmiyor…

Somonun içerisindeki omega 3 yağ asitleri saç sağlığını desteklemek için oldukça etkilidir. Bu yağ asitleri, saçın elastikiyetini artırır ve saç kırılmasının önüne geçer.

SON DAKİKA SON DAKİKA