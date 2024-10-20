Günde 1 porsiyonu saçları rapunzel gibi uzatıyor! Bu besinleri tüketen saç kırığı nedir bilmiyor…

Sağlıklı ve canlı saçlara sahip olmak birçok kadının hayalidir. Hayalinizde olan saçlara kavuşmak için bakımlar yaparsınız ancak, bazı durumlarda bakım yapmak yetmez. Beslenme düzenine dikkat etmek genel sağlığı koruduğu gibi aynı zamanda saçlarınızı da destekler. Özellikle kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğuması ile kuruyan saçlar için cilt ve saç uzmanı Sam Cinkir, besin önerilerinde bulundu.