Trend Galeri Trend Yaşam Güneş kremi sürerken buraları atlamayın: Unutulan o 3 bölge aslında en hızlı yaşlanan yerler!

Güneş kremi sürerken buraları atlamayın: Unutulan o 3 bölge aslında en hızlı yaşlanan yerler!

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla kalın giysiler yerini uçuş uçuş elbiselere bırakırken, ağır ajandalar kadar makyaj rutinleri de değişiyor. Yoğun ve ağır makyajların yerini daha hafif dokunuşlar alırken, bu dönüşüm cilt bakım rutinlerine de yansıyor. Kış aylarında tercih edilen yoğun nemlendiriciler ve bakım ürünleri, yerini su bazlı ve hafif ürünlere bırakıyor. Ancak değişmeyen tek bakım adımı güneş kremi oluyor. Mevsim fark etmeksizin düzenli olarak kullanılması gereken güneş kremleri, yalnızca leke oluşumunun önüne geçmekle kalmıyor, aynı zamanda cilt sağlığı için de önemli bir rol üstleniyor. Peki güneş kremi seçerken ve uygularken nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte adım adım güneş kremi rehberi!

Giriş Tarihi: 27.04.2026 13:32
Güneş ışığı her ne kadar enerji kaynağımız olsa da, kontrolsüz maruziyet cildimizde telafisi güç hasarlar bırakabilir.

Sağlıklı ve genç bir tenin anahtarı, güneşin yıpratıcı etkilerine karşı doğru savunma stratejisini geliştirmekten geçer. İşte cildinizi dört mevsim koruma altına alacak kapsamlı bir rehber!

GÜNEŞİN İKİ YÜZÜ: UVA VE UVB NEDİR?

Güneşten gelen ultraviyole ışınları cildimizi farklı şekillerde etkiler:

UVA Işınları: Sinsi ilerler, bulutlardan ve camdan geçer. Cildin en alt katmanlarına inerek kırışıklıklara ve uzun vadeli hasarlara davetiye çıkarır.
UVB Işınları: Cildin üst tabakasını hedef alır. Yazın yaşadığımız güneş yanıklarının ve doğrudan DNA hasarının baş sorumlusudur.

Güneş ürünleri, bu ışınları ya yüzeyden yansıtarak (fiziksel) ya da emip etkisiz hale getirerek (kimyasal) bizi korur.

GÜNEŞ KREMİ UYGULARKEN ALTIN KURALLAR

Ürünü sadece sürmek yetmez, doğru teknikle maksimum verim almak gerekir:

Zamanlama: Kremin ciltle bütünleşip koruma kalkanı oluşturması için evden çıkmadan yaklaşık yarım saat önce uygulama yapmalısınız.

Miktar Disiplini: Cömert davranın! Yüzünüz için yaklaşık bir çay kaşığı, tüm vücudunuz için ise 2 yemek kaşığı kadar ürün kullanmak standart korumayı sağlar.

Kritik Noktalar: Kulak arkaları, enseniz, ayak sırtı ve eller gibi sıkça ihmal edilen bölgeleri mutlaka korumaya dahil edin.

Tazeleme Periyodu: Terleme, yüzme veya kıyafet sürtünmesi korumayı zayıflatır. Bu yüzden her 2 saatte bir tabakayı yenilemek şarttır.

Hava Durumuna Aldanmayın: Gökyüzünün kapalı olması UV ışınlarının yok olduğu anlamına gelmez; bulutlu günlerde de cildiniz savunmasız kalabilir.

İDEAL GÜNEŞ KORUYUCU NASIL SEÇİLİR?

Her cilt benzersizdir, bu yüzden seçeceğiniz ürünün ihtiyaçlarınıza tam yanıt vermesi gerekir:

SPF (Koruma Faktörü): SPF 15 yüzde 93, SPF 30 yüzde 97, SPF 50 ise yaklaşık yüzde 98 oranında koruma sağlar. Şehir hayatı için 30 yeterli görünse de, yoğun güneş altında 50 ve üzeri tercih edilmelidir.

Geniş Spektrum: Ürünün üzerinde mutlaka hem UVA hem de UVB koruması olduğunu belirten ibareleri arayın.

CİLT TİPİNE GÖRE TERCİH

Yağlı ciltler: Akne yapmayan, matlaştırıcı ve su bazlı formüller.

Kuru ciltler: Besleyici yağlar ve nemlendirici içeriklerle zenginleştirilmiş kremler.
Hassas ciltler: Mineral filtreli (çinko oksit/titanyum dioksit) ve parfümsüz seçenekler.

YAYGIN YANILGILAR VE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

"Esmerim, kreme ihtiyacım yok": Yanlış! Koyu tenli bireyler yanmasalar bile UV hasarına ve lekelenmeye karşı risk altındadır.

"Sadece plajda sürerim": Yanlış! Ofise giderken veya markete çıkarken de cildiniz ışınlara maruz kalır.

Dudakları Atlamak: Dudak derisi çok incedir; mutlaka SPF içeren bir koruyucu nemlendirici kullanılmalıdır.

BÜTÜNSEL KORUMA İÇİN EK ÖNLEMLER

Sadece krem kullanmak %100 koruma sağlamaz. Güneşin dik geldiği 10:00 ile 16:00 saatleri arasında gölgeyi tercih etmek, geniş siperlikli şapkalar takmak ve UV filtreli güneş gözlükleri kullanmak savunmanızı güçlendirir.

Özetleyecek olursak güneş kremi kullanmayı bir güzellik rutini değil, bir sağlık yatırımı olarak görmelisiniz. Işıl ışıl ve sağlıklı bir cilt için bu alışkanlığı hayatınızın bir parçası haline getirin.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör