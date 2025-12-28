Trend Galeri Trend Yaşam Güneş Sistem'indeki halkalı gezegenler hangileridir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Güneş Sistem'indeki halkalı gezegenler hangileridir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Güneş Sistem'indeki halkalı gezegenler hangileridir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 28.12.2025 22:47 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 22:48
Güneş Sistem’indeki halkalı gezegenler hangileridir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Güneş Sistem'indeki halkalı gezegenler hangileridir? 300 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Güneş Sistem’indeki halkalı gezegenler hangileridir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

SORU: Güneş Sistem'indeki halkalı gezegenler hangileridir?

Güneş Sistem’indeki halkalı gezegenler hangileridir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP:

Satürn – En belirgin ve geniş halkalara sahip gezegen.

Jüpiter – Daha ince ve sönük halkaları vardır.

Uranüs – Dar ve koyu halkalarla çevrilidir.

Neptün – İnce ve sönük halkalara sahiptir.

Güneş Sistem’indeki halkalı gezegenler hangileridir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı