GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2026: Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta, etkileri neler?

GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ NEDİR?

♈ Koç

Güneş tutulması Koç burçları için hedefler ve kariyer planlarını ön plana çıkarıyor. İş hayatında yeni bir yön belirleme, uzun süredir aklında olan bir değişimi hayata geçirme isteği güçlenebilir. Üstlerle ilişkiler, sorumluluklar ve gelecek planları bu süreçte daha fazla önem kazanıyor.

♉ Boğa

Boğa burçları için tutulma, maddi konular ve güven ihtiyacını gündeme taşıyor. Gelir–gider dengesini yeniden gözden geçirmek, finansal kararları daha temkinli almak gerekebilir. Aynı zamanda manevi değerler ve "gerçekten neye ihtiyacım var?" sorusu da öne çıkıyor.

♊ İkizler

İkizler burçları bu tutulmayla birlikte iletişim, eğitim ve yakın çevreyle ilgili gelişmeler yaşayabilir. Beklenmedik haberler, yeni eğitim planları ya da kısa yolculuklar söz konusu olabilir. Kendini ifade etme biçimini değiştirmek ve düşüncelerini daha net ortaya koymak önem kazanıyor.