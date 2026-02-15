Trend Galeri Trend Yaşam GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2026: Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta, etkileri neler?

GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2026: Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta, etkileri neler?

2026'nın ilk güneş tutulması yaklaşırken, gökyüzünde yaşanacak bu dikkat çekici olay hem bilimsel hem de astrolojik yönleriyle ilgi odağı haline geldi. Tutulmanın hangi gün ve saatte gerçekleşeceği merak edilirken, Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği de en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Astroloji uzmanları ise tutulma sürecinin enerjisinin güçlü olabileceğini, özellikle hayatla ilgili yeni adımlar atmak ve önemli kararlar almak açısından belirleyici etkiler yaratabileceğini vurguluyor.

2026 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2026 yılında meydana gelecek güneş tutulması için geri sayım devam ediyor. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'i kısmen ya da tamamen örtmesiyle oluşan bu etkileyici gökyüzü olayı, 2026 yılının Şubat ayında gözlemlenecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ

Halkalı güneş tutulması 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Bu tutulma "ateş halkası" şeklinde olacak.

Bu tutulma dünyanın bazı bölgelerinde kısmen görülebilecek. Özellikle Antarktika, Afrika'nın güneyi ve Güney Amerika'nın güneyi civarında izlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖZÜKECEK Mİ?

2026 yılındaki halkalı ve tam güneş tutulmaları, Türkiye'den doğrudan tam olarak gözlemlenemeyecek. Ama bazı kısmi etkiler az da olsa görülebilecek.

17 Şubat'ta gerçekleşecek halkalı güneş tutulması sadece çok küçük bir kırpılma halinde gözükecek.

12 Ağustos'ta olacak tam güneş tutulması ise Türkiye'den çıplak gözle görülemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ NEDİR?

♈ Koç
Güneş tutulması Koç burçları için hedefler ve kariyer planlarını ön plana çıkarıyor. İş hayatında yeni bir yön belirleme, uzun süredir aklında olan bir değişimi hayata geçirme isteği güçlenebilir. Üstlerle ilişkiler, sorumluluklar ve gelecek planları bu süreçte daha fazla önem kazanıyor.

♉ Boğa
Boğa burçları için tutulma, maddi konular ve güven ihtiyacını gündeme taşıyor. Gelir–gider dengesini yeniden gözden geçirmek, finansal kararları daha temkinli almak gerekebilir. Aynı zamanda manevi değerler ve "gerçekten neye ihtiyacım var?" sorusu da öne çıkıyor.

♊ İkizler
İkizler burçları bu tutulmayla birlikte iletişim, eğitim ve yakın çevreyle ilgili gelişmeler yaşayabilir. Beklenmedik haberler, yeni eğitim planları ya da kısa yolculuklar söz konusu olabilir. Kendini ifade etme biçimini değiştirmek ve düşüncelerini daha net ortaya koymak önem kazanıyor.

♋ Yengeç
Yengeç burçları için aile, ev ve özel hayat başrolde. Yaşam alanında düzen değişikliği, taşınma ya da evle ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir. Aile içi ilişkilerde geçmiş meseleler tekrar konuşulabilir ve duygusal farkındalık artabilir.

♌ Aslan
Aslan burçları açısından tutulma, aşk hayatı ve yaratıcılığı ön plana çıkarıyor. Duygusal konularda daha cesur adımlar atılabilir, kalpten gelen kararlar belirleyici olabilir. Hobiler, sanatsal çalışmalar ve çocuklarla ilgili konular da bu dönemde dikkat çekiyor.

♍ Başak
Başak burçları için sağlık ve günlük yaşam düzeni önem kazanıyor. Çalışma temposu, beslenme ve alışkanlıklar gözden geçirilebilir. Daha verimli ve dengeli bir rutin oluşturmak, hem fiziksel hem zihinsel anlamda yenilenme sağlayabilir.

♎ Terazi
Terazi burçları için Güneş tutulması ilişkiler ve ortaklıklar alanını hareketlendiriyor. İkili ilişkilerde önemli kararlar gündeme gelebilir; bazı bağlar güçlenirken bazıları sorgulanabilir. Evlilik, iş ortaklığı ya da uzun süredir devam eden ilişkilerde netleşme süreci başlıyor.

♏ Akrep
Akrep burçları bu tutulmayla birlikte iş hayatı, günlük sorumluluklar ve sağlık konularına odaklanıyor. Çalışma düzeninde değişiklikler, yeni görevler ya da iş ortamında farklılıklar yaşanabilir. Aynı zamanda bedensel ve ruhsal sağlığı ihmal etmemek gereken bir dönem.

♐ Yay
Yay burçları için aşk, keyif ve yaşam enerjisi ön plana çıkıyor. Yeni bir romantik başlangıç, mevcut ilişkide canlanma ya da hayattan daha fazla zevk alma isteği artabilir. Yaratıcılığını ortaya koyabileceğin alanlarda cesur adımlar atman mümkün.

♑ Oğlak
Oğlak burçları açısından tutulma, ev ve aile konularını gündeme taşıyor. Geçmişten gelen meseleler yeniden konuşulabilir, aile içi sorumluluklar artabilir. Taşınma, ev düzeni değişikliği ya da köklerle ilgili farkındalıklar bu dönemde öne çıkıyor.

♒ Kova
Kova burçları için iletişim, sosyal çevre ve zihinsel faaliyetler ön planda. Yeni fikirler, önemli konuşmalar ve sürpriz haberler gündeme gelebilir. Kardeşler, yakın arkadaşlar ya da kısa yolculuklarla ilgili gelişmeler yaşanması mümkün.

♓ Balık
Balık burçları bu Güneş tutulmasıyla birlikte maddi konular ve kişisel değerler üzerine düşünmeye başlıyor. Gelir kaynaklarını gözden geçirmek, yeni kazanç yolları aramak gündeme gelebilir. Aynı zamanda öz değer duygusu ve kendine verdiğin önem de bu süreçte artıyor.