GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2026: Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta, etkileri neler?

2026'nın ilk güneş tutulması yaklaşırken, gökyüzünde yaşanacak bu dikkat çekici olay hem bilimsel hem de astrolojik yönleriyle ilgi odağı haline geldi. Tutulmanın hangi gün ve saatte gerçekleşeceği merak edilirken, Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği de en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Astroloji uzmanları ise tutulma sürecinin enerjisinin güçlü olabileceğini, özellikle hayatla ilgili yeni adımlar atmak ve önemli kararlar almak açısından belirleyici etkiler yaratabileceğini vurguluyor.