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Güney Kore’deki uçak faciasında inanılmaz detay: 181 kişiden sadece 2’si nasıl kurtuldu? Uzmanı “en güvenli” koltukları açıkladı
Güney Kore’deki uçak faciasında inanılmaz detay: 181 kişiden sadece 2’si nasıl kurtuldu? Uzmanı “en güvenli” koltukları açıkladı
Güney Kore'nin güneybatısındaki Muan Uluslararası Havalimanı'nda 29 Aralık Pazar günü meydana gelen uçak kazasında 179 kişi hayatını kaybederken, iki mürettebat üyesi mucizevi bir şekilde kurtuldu. Peki bu mucize kurtuluş nasıl gerçekleşti? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:09