Güney Kore’deki uçak faciasında inanılmaz detay: 181 kişiden sadece 2’si nasıl kurtuldu? Uzmanı “en güvenli” koltukları açıkladı

Muan İtfaiye Şefi Lee Jung-hyun, kurtulan iki mürettebat üyesinin uçağın kuyruk kısmında bulunduğunu ve bu kısmın kazadan görece daha az hasar aldığını söyledi. "Kuyruk kısmı biraz şekil koruyor, ancak uçağın geri kalanı neredeyse tanınmaz durumda" diyen Lee, kazazedelerin hastanede tedavi gördüğünü ekledi.