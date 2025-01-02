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Güney Kore’deki uçak faciasında inanılmaz detay: 181 kişiden sadece 2’si nasıl kurtuldu? Uzmanı “en güvenli” koltukları açıkladı

Güney Kore'nin güneybatısındaki Muan Uluslararası Havalimanı'nda 29 Aralık Pazar günü meydana gelen uçak kazasında 179 kişi hayatını kaybederken, iki mürettebat üyesi mucizevi bir şekilde kurtuldu. Peki bu mucize kurtuluş nasıl gerçekleşti? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.01.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:09
Güney Kore’deki uçak faciasında inanılmaz detay: 181 kişiden sadece 2’si nasıl kurtuldu? Uzmanı en güvenli koltukları açıkladı

Bangkok, Tayland'dan Güney Kore'ye sefer yapan Jeju Air'a ait Boeing 737-800 model uçak, yerel saatle 09:03'te iniş sırasında beton bir bariyere çarparak alev aldı. Güney Kore Ulusal İtfaiye Ajansı, kazada uçaktaki 181 kişiden yalnızca iki mürettebat üyesinin hayatta kaldığını açıkladı.

Güney Kore’deki uçak faciasında inanılmaz detay: 181 kişiden sadece 2’si nasıl kurtuldu? Uzmanı en güvenli koltukları açıkladı

Yetkililer, ön iniş takımlarının açılmamasının kazaya neden olmuş olabileceğini belirtti. Uzmanlar, olası bir kuş çarpmasının motor arızasına yol açarak pilotların iniş takımlarını indirmeyi unutmasına neden olmuş olabileceğini değerlendiriyor.

Güney Kore’deki uçak faciasında inanılmaz detay: 181 kişiden sadece 2’si nasıl kurtuldu? Uzmanı en güvenli koltukları açıkladı

Muan İtfaiye Şefi Lee Jung-hyun, kurtulan iki mürettebat üyesinin uçağın kuyruk kısmında bulunduğunu ve bu kısmın kazadan görece daha az hasar aldığını söyledi. "Kuyruk kısmı biraz şekil koruyor, ancak uçağın geri kalanı neredeyse tanınmaz durumda" diyen Lee, kazazedelerin hastanede tedavi gördüğünü ekledi.

Güney Kore’deki uçak faciasında inanılmaz detay: 181 kişiden sadece 2’si nasıl kurtuldu? Uzmanı en güvenli koltukları açıkladı

KUYRUK BÖLGESİ DAHA GÜVENLİ
Uzmanlar, uçağın kuyruk kısmında oturmanın hayatta kalma şansını artırabileceğini vurguluyor.

Güney Kore’deki uçak faciasında inanılmaz detay: 181 kişiden sadece 2’si nasıl kurtuldu? Uzmanı en güvenli koltukları açıkladı

2015 yılında yapılan bir analiz, uçak kazalarında uçağın arka üçte birlik bölümündeki ölüm oranının %32, orta bölümde ise %39 olduğunu ortaya koymuştu.

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