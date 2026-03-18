Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

Gurmeleri bile ters köşe yapan o liste sonunda açıklandı! Yapay zeka Türkiye'nin lezzet haritasını yeniden çizdi; listenin zirvesindeki şehri görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşte damak çatlatan o gizemli sıralama ve ezber bozan sonuçlar!

Giriş Tarihi: 18.03.2026 12:27 Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 12:29
Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

Yapay zeka algoritmaları; kullanıcı yorumları, Google arama trendleri ve gastronomi puanlamalarını analiz ederek Türkiye'nin en iyi yöresel lezzetlerini sıraladı. İşte "Nerede ne yenir?" sorusuna dijital dünyanın verdiği o yanıt:

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

5. EGE'NİN VAZGEÇİLMEZ KAHVALTISI: İZMİR – BOYOZ

Listenin beşinci sırasında, İzmir'in simgesi haline gelen Boyoz yer alıyor.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

Yapay zeka verilerine göre, özellikle sabah saatlerinde sosyal medyada en çok paylaşılan "yerel kahvaltı" ögesi Boyoz oldu. İncecik katmanları ve yanındaki haşlanmış yumurtasıyla bu lezzet, Ege mutfağının özgünlüğünü temsil ediyor.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

4. KARADENİZ FIRTINASI: TRABZON – AKÇAABAT KÖFTESİ

Dördüncü sırada Karadeniz'in gururu Trabzon var. Sadece kaliteli et, sarımsak ve ekmek içiyle hazırlanan Akçaabat Köftesi, sadeliğin zirvesi olarak tanımlanıyor.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

Yapay zeka, bu yemeğin "tekrar tercih edilme oranı" bakımından diğer köfte türlerini geride bıraktığını vurguluyor.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

3. BİR GASTRONOMİ KLASİĞİ: BURSA – İSKENDER KEBAP

Listenin üçüncü basamağında, saray mutfağından bugüne uzanan Bursa İskender Kebabı bulunuyor.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

Döner etinin üzerine dökülen kızgın tereyağı ve özel domates sosu, yapay zeka analizlerinde "en yüksek tatmin skoru" alan bileşenlerden biri olarak öne çıktı. Bursa, bu tescilli lezzetiyle Türkiye'nin gastronomi rotasındaki sarsılmaz yerini koruyor.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

2. DOĞUNUN ATEŞİ: ERZURUM – CAĞ KEBABI

Gümüş madalya, Erzurum'un dünyaya armağanı olan Cağ Kebabı'na gidiyor.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

Yatay şekilde odun ateşinde ağır ağır pişen kuzu etinin yarattığı o eşsiz aroma, yapay zeka tarafından "gastronomik bir fenomen" olarak nitelendirildi. İnternet aramalarında son yılların en hızlı yükseliş gösteren yöresel yemeği olması, onu ikinci sıraya taşıdı.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

1. VE ZİRVENİN SAHİBİ: GAZİANTEP – ANTEP BAKLAVASI

Listenin 1 numarasında, UNESCO tescilli gastronomi şehri Gaziantep ve dünyaca ünlü Baklavası yer alıyor.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

Yapay zeka, 40 kat ince yufkanın ustalıkla işlenmesini "gastronominin sanatla buluştuğu nokta" olarak tanımlıyor. Milyonlarca olumlu yorum ve uluslararası bilinirliği ile Antep Baklavası, Türkiye'nin en iyi yöresel lezzeti olarak zirvedeki yerini alıyor.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

PEKİ TÜRKİYE'NİN GASTRONOMİ ZİRVESİNDEKİ 5 İLİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İşte Türkiye'nin tescilli lezzet haritasında gastronomi dünyasının zirvesine oturan, UNESCO tescilli ve coğrafi işaretli ürünleriyle öne çıkan o 5 büyüleyici şehir:

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

1. GAZİANTEP: GASTRONOMİNİN BAŞKENTİ

Listenin zirvesinde, 2015 yılında UNESCO tarafından "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep yer alıyor. Antep mutfağı, 500'e yakın yemek çeşidiyle sadece bir şehir mutfağı değil, adeta bir akademi niteliğinde.

Tescilli Yıldızlar: Antep Baklavası (AB tescilli ilk ürünümüz), Antep Fıstığı, Beyran Çorbası ve Katmer.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

Neden Zirvede? Baharatın, etin ve hamur işinin muazzam dengesi. Gaziantep'te yemek yemek bir ihtiyaçtan ziyade, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bir ritüeldir.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

2. HATAY: MEDENİYETLERİN SOFRASI

Onlarca farklı kültürün yüzyıllardır barış içinde yaşadığı Hatay, bu hoşgörüyü sofralarına da yansıtmış durumda. 2017'de UNESCO tescilini alan Hatay, özellikle mezeleri ve tatlılarıyla dünya literatüründe.

Tescilli Yıldızlar: Antakya Künefesi, Kağıt Kebabı, Humus ve Zahter.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

Neden Zirvede? Ortadoğu ve Anadolu mutfağının kesişim noktası olması. Hatay mutfağında her lokma, binlerce yıllık bir hikaye anlatır.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

3. AFYONKARAHİSAR: ANADOLU'NUN LEZZET KAVŞAĞI

Yolların kesiştiği noktada yer alan Afyonkarahisar, 2019 yılında UNESCO Gastronomi Şehri ünvanını alarak başarısını taçlandırdı. Et ve süt ürünlerindeki kalitesiyle Türkiye'nin en güçlü yerel üreticilerinden biridir.

Tescilli Yıldızlar: Afyon Kaymağı, Afyon Sucuğu, Afyon Lokumu ve Keşkek.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

Neden Zirvede? Hammaddenin doğallığı. Manda sütünden üretilen kaymağı ve geleneksel yöntemlerle hazırlanan sucuğu, şehri bir lezzet durağı haline getiriyor.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

4. ŞANLIURFA: BAHARAT VE ATEŞİN DANSI

"Peygamberler Şehri" Şanlıurfa, mutfağında acıyı ve baharatı en sanatsal şekilde kullanan şehirlerden biri. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'ye ev sahipliği yapan bu topraklar, mutfak kültüründe de oldukça köklü.

Tescilli Yıldızlar: Urfa Eşkili Köftesi, Şanlıurfa Çiğ Köftesi, Ciğer Kebabı ve İsot.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

Neden Zirvede? Geleneksel "Sıra Geceleri" kültürüyle birleşen sunum zenginliği. Urfa mutfağı, sabır ve el emeğinin en yoğun hissedildiği yerdir.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

5. KAYSERİ: MANTININ VE PASTIRMANIN ANAVATANI

Listenin beşinci sırasında, Anadolu'nun ticaret merkezi Kayseri bulunuyor. Selçuklu ve Osmanlı mutfağından süzülüp gelen tarifler, bugün modern gastronominin en sevilen duraklarından biri.

Tescilli Yıldızlar: Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu ve 40 tanesi bir kaşığa sığan meşhur Kayseri Mantısı.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

Neden Zirvede? Kurutulmuş et sanatındaki (pastırma) ustalığı ve hamur işlerindeki inanılmaz çeşitliliği sayesinde.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

TASTE ATLAS SIRALAMASININ ZİRVESİNE OTURMUŞ TATLIMIZI BİLİYOR MUSUNUZ?

Dünya mutfaklarını mercek altına alan Taste Atlas, yılın en iyi tatlılarını bir kez daha belirledi. Lezzet rekabetinin üst düzeye çıktığı listede sürpriz sonuçlar dikkat çekti. Birbirinden iddialı tatlıların yer aldığı sıralamada Türkiye, güçlü bir performans sergiledi. Anadolu'nun köklü tarifleri, dünya mutfakları arasında öne çıkarak büyük beğeni topladı.

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

Uluslararası değerlendirmede tam 5 Türk tatlısı listeye girmeyi başararak adından söz ettirdi. İşte gastronomi otoritelerinin konuştuğu o tatlı şöleni…

Gurmeler bu listeye çok kızacak: Yapay zekaya göre Türkiye’nin en iyi lezzeti o ilimizdeymiş!

50. Makroud el louse- CEZAYİR