Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

Dünyaca ünlü lezzet rehberi Taste Atlas, mutfakların en mütevazı ama en vazgeçilmez kahramanı olan fasulye yemeklerini mercek altına aldı. Brezilya'dan Meksika'ya, Portekiz'den Hindistan'a kadar onlarca ülkenin imza tabaklarının yarıştığı "Dünyanın En İyi 20 Fasulye Yemeği" listesinde, Türk mutfağı o lezzetleriyle gövde gösterisi yaptı.

Giriş Tarihi: 04.04.2026 17:00
Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

Taste Atlas'ın listesinde Türk mutfağının karakteristik lezzetleri küresel arenada farkını konuşturdu. İşte dünya lezzetlerinin yarıştığı o sıralamada Türkiye'nin yeri...

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

20. Bissara - MISIR

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

19. Pasulj - SIRBİSTAN

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

18. Frijoles de la olla - MEKSİKA

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

17. Kuru fasulye - TÜRKİYE

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

16. Bob chorba - BULGARİSTAN

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

15. Loubia - FAS

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

14. Rajma - HİNDİSTAN

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

13. Fabada Asturiana - İSPANYA

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

12. Tavče gravče - KUZEY MAKEDONYA

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

11. Frijoles charros - MEKSİKA

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

10. Fasole cu cârnați - ROMANYA

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

9. Jókai bableves - MACARİSTAN

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

8. Ful medames - SUUDİ ARABİSTAN

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

7. Feijoada - BRAZİLYA

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

6. Piyaz - TÜRKİYE

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

5. Gigantes plaki - YUNANİSTAN

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

4. Tutu de feijão - BRAZİLYA

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

3. Sopa Tarasca - MEKSİKA

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

2. Feijão tropeiro - BREZİLYA

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

1. Sopa de pedra - PORTEKİZ

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

DÜNYANIN EN İYİ PATLICANLI YEMEKLERİ AÇIKLANDI! TÜRKİYE YİNE İLK 10'DAKİ LEZZETLERİYLE RAKİPLERİNE YER BIRAKMADI!

Dünya mutfaklarını oylayan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Patlıcanlı Yemekleri" listesini güncelledi. Listenin ilk 10 basamağında Türkiye'nin sergilediği performans, gastronomi dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

10. Parmigiana - SİCİLYA

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

9. Yúxiāng - SİÇUAN

Gurmelerin listesinde Türk rüzgarı! Dünyanın en lezzetli 20 fasulye yemeği açıklandı: Bizimkiler sıralamaya damga vurdu!

8. Mutabal - LÜBNAN