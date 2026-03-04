Trend Galeri Trend Yaşam Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar'dan SABAH'a özel açıklamalar: Asya'nın kapısını kırma savaşı | “Bunu başarırlarsa..."

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in amacının "rejimin çekirdeğini kırmak ya da istikrarsızlaştırmak" olduğunu söyleyen Ağar, "Bunu başarabilirlerse bundan sayısız senaryo ortaya çıkar." dedi. İran'a yönelik saldırıları "Asya'nın kapısını kırma savaşı" olarak tanımlayan Ağar, Tahran yönetiminin bölge ülkelere düzenlediği saldırılarla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

Halil İbrahim Ülkü
Giriş Tarihi: 04.03.2026 12:42 Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 12:54
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu 48 üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Tahran yönetimi, çevre ülkelerdeki ABD üslerini hedef alırken bölgenin üzerine adeta karabulut çöktü.

"AMAÇ REJİMİN ÇEKİRDEĞİNİ KIRMAK"

Bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, "Bir mukavemet savaşı var.

İran, İsrail ve ABD'ye mukavemet ediyor. İsrail ve Amerika da İran'ın direnişine mukavemet ediyor. Burada amaç rejimin çekirdeğini kırmak ya da istikrarsızlaştırmak. Bunu başarabilirlerse bundan sayısız senaryo ortaya çıkar. Bölünme, iç savaş veya rejim değişikliği senaryoları ortaya çıkar." dedi.

"İRAN ÇOK DERİN BİR OYUN OYNUYOR"

"İRAN SAVAŞI ALANA VE ZAMANA YAYMAYA ÇALIŞIYOR"

Buradaki en önemli olan noktanın; "güç bileşenleri içerisinde bir kırılganlık çöküş ve kavga çıkarmak" olduğunu belirten Ağar, "İran devleti önemli kadrolarının büyük bir kısmını kaybetti. Bundan dolayı bir istikrarsızlık ve güç boşluğu kendini gösterecek. Ama bunları İran yönetebilir. Yönetme kabiliyeti var. Bu açılardan bakıldığı zaman gerçekten mukavemet savaşı. Bu anlamda İran tehlikenin ne kadar büyük olduğunu görüyor, savaşı mozaik savunma doktrini çerçevesinde alana ve zamana yaymaya çalışıyor. Bedelini ve maliyetini artırmaya çalışıyor. Bunun için Araplara saldırı devrede, Hürmüz devrede, Irak devrede…" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: GÜVENLİK STRATEJİLERİ UZMANI ABDULLAH AĞAR

"ABD İSRAİL'İ KRİZLERİ YÖNETEN BİR DEVLETE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYOR"

Abdullah Ağar, savaşı sadece İran'daki rejim değişikliği üzerinden okumanın yanlış olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Burada ABD açısından asıl şey İsrail'in güvenliği, İsrail'in bütün bölgeye dominant aktör olarak resmileştirilmesi… ABD İsrail'i, kriz üreten değil krizleri yöneten bir devlete dönüştürmeye çalışıyor.

"ABD BÖLGEYİ İNŞA EDİYOR"

ABD'nin bölgesel güç mimarisi kapsamında bölgeyi yeniden inşa etmeye çalıştığını belirten Ağar, "'Biz Orta Doğu'yu yeniden inşa ediyoruz' diyorlar. Bunun içinde yeni ittifak modellerini şekillendiriyor. En önemlisi, Asya'nın kapısını kırma savaşı… Amaç, Küresel hakimiyet aslında. Çin'in kurgusunu bozuyor, Çin'in oluşturmuş olduğu tedarik noktalarını bozuyor, Çin'e özgü ağı bozuyor. Hem Deniz koridorunu hem de Orta Koridoru etkisi altına alıyor. Rusya ile İran'ın da bağını kopartmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Ağar, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"İran'ın yeni nesil kabiliyetinin altında Çin var. Çin bu işe sessiz kalamaz. Sadece sessizliğe bürünür ama sessiz kalamaz. Çünkü böylesine bir savaşta Çin mermiye kafasını uzatmaz. Ama bir şekilde kendi oyununu oynar.

İran bence Arapları vurarak çok derin bir oyun oynuyor. Araplara diyor ki 'Ben yanarsam siz de yanarsınız' diyor. 'Bir mezhep savaşı çıkartırım, ülkelerinizi istikrarsızlaştırırım' diyor. 'Amerika'nın çatısı altında himayesi altında bu şekilde varlığınızı devam ettiremezsiniz' diyor. İran'ın yaptığı budur."