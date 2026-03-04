Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar'dan SABAH'a özel açıklamalar: Asya'nın kapısını kırma savaşı | “Bunu başarırlarsa..."

"İRAN SAVAŞI ALANA VE ZAMANA YAYMAYA ÇALIŞIYOR"

Buradaki en önemli olan noktanın; "güç bileşenleri içerisinde bir kırılganlık çöküş ve kavga çıkarmak" olduğunu belirten Ağar, "İran devleti önemli kadrolarının büyük bir kısmını kaybetti. Bundan dolayı bir istikrarsızlık ve güç boşluğu kendini gösterecek. Ama bunları İran yönetebilir. Yönetme kabiliyeti var. Bu açılardan bakıldığı zaman gerçekten mukavemet savaşı. Bu anlamda İran tehlikenin ne kadar büyük olduğunu görüyor, savaşı mozaik savunma doktrini çerçevesinde alana ve zamana yaymaya çalışıyor. Bedelini ve maliyetini artırmaya çalışıyor. Bunun için Araplara saldırı devrede, Hürmüz devrede, Irak devrede…" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: GÜVENLİK STRATEJİLERİ UZMANI ABDULLAH AĞAR