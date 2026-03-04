Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar'dan SABAH'a özel açıklamalar: Asya'nın kapısını kırma savaşı | “Bunu başarırlarsa..."

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in amacının "rejimin çekirdeğini kırmak ya da istikrarsızlaştırmak" olduğunu söyleyen Ağar, "Bunu başarabilirlerse bundan sayısız senaryo ortaya çıkar." dedi. İran'a yönelik saldırıları "Asya'nın kapısını kırma savaşı" olarak tanımlayan Ağar, Tahran yönetiminin bölge ülkelere düzenlediği saldırılarla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.