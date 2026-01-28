Güzelliğin gizli formülü çözüldü! Kontrast teorisiyle doğru makyajın temelini atın…
Son zamanlarda makyaj trendinin merkezine yerleşen 'kontrast' kavramı, aslında uzun zamandır farkında olmadan, sezgisel olarak yaptığımız dokunuşlara bir isim getirmiş oluyor. Bazı yüzler, neredeyse hiçbir ürün uygulamadan çarpıcı görünürken bazıları biraz daha belirgin dokunuşlar istiyor. Kontrast makyaj da tam da bu farktan ortaya çıkıyor. Ten, saç ve göz renkleri arasındaki farkları esas alarak makyajın bunlara göre şekillenmesini sağlıyor.
