Trend Galeri Trend Yaşam Güzelliğin gizli formülü çözüldü! Kontrast teorisiyle doğru makyajın temelini atın…

Güzelliğin gizli formülü çözüldü! Kontrast teorisiyle doğru makyajın temelini atın…

Son zamanlarda makyaj trendinin merkezine yerleşen 'kontrast' kavramı, aslında uzun zamandır farkında olmadan, sezgisel olarak yaptığımız dokunuşlara bir isim getirmiş oluyor. Bazı yüzler, neredeyse hiçbir ürün uygulamadan çarpıcı görünürken bazıları biraz daha belirgin dokunuşlar istiyor. Kontrast makyaj da tam da bu farktan ortaya çıkıyor. Ten, saç ve göz renkleri arasındaki farkları esas alarak makyajın bunlara göre şekillenmesini sağlıyor.

Giriş Tarihi: 28.01.2026 10:07
Güzelliğin gizli formülü çözüldü! Kontrast teorisiyle doğru makyajın temelini atın…

'Kontrast makyaj', yüzün siyah-beyaz bir fotoğrafını düşündüğümüzde ortaya çıkan açıklık-koyuluk farklarını temel alır.

Güzelliğin gizli formülü çözüldü! Kontrast teorisiyle doğru makyajın temelini atın…

Ten ve saç arasında belirgin bir ayrım varsa kontrast yüksektir, tonlar birbirine yakınsa kontrast düşüktür.

Güzelliğin gizli formülü çözüldü! Kontrast teorisiyle doğru makyajın temelini atın…

Yanlış kontrastta seçilen bir ruj ya da göz makyajı, fazla ya da sönük hissettirilebilirken, doğru kontrastta yapılan dokunuşlar ekstra doğal görünür.

Güzelliğin gizli formülü çözüldü! Kontrast teorisiyle doğru makyajın temelini atın…

DÜŞÜK KONTRAST MAKYAJ NASIL OLUR?

Düşük kontrast yüzlerde geçişler yumuşak olur. Ten, saç ve gözler arasında keskin farklar bulunmaz.

Güzelliğin gizli formülü çözüldü! Kontrast teorisiyle doğru makyajın temelini atın…

Bu nedenle makyaj da aynı yumuşaklıkta ilerlemelidir. Çok koyu bir eyeliner ya da sert bir ruj, yüzünüze tam olarak oturmayabilir.

Güzelliğin gizli formülü çözüldü! Kontrast teorisiyle doğru makyajın temelini atın…

Bunun yerine tercih, cildin dokusunu öne çıkaran hafif ürünler, dudak rengine yakın tonlar ve belirsiz geçişlerden yana olmalıdır.

Güzelliğin gizli formülü çözüldü! Kontrast teorisiyle doğru makyajın temelini atın…

ORTA KONTRAST MAKYAJ NASIL OLUR?

Orta kontrast, dengeyi seven ama biraz da hareket arayışında olan yüzlerin alanıdır. Ten ile saç ya da göz rengi arasında fark vardır ancak bu fark baskın şekilde görülmez.

Güzelliğin gizli formülü çözüldü! Kontrast teorisiyle doğru makyajın temelini atın…

Bu tip yüzlerde makyajın en güzel tarafı esneklik sunmasıdır. Yanaklara eklenen sıcak bir renk, gözlere hafif bir derinlik ya da dudakta bir tık daha doygun bir ton, yüzün kontrastını doğal bir şekilde görünür kılar.

Güzelliğin gizli formülü çözüldü! Kontrast teorisiyle doğru makyajın temelini atın…

YÜKSEK KONTRAST MAKYAJ NASIL OLUR?

Yüksek kontrast yüzler ise makyajı gerçekten taşıyabilen yüzlerdir. Açık tenle koyu saçlar, belirgin gözlerle keskin hatlar bu gruba girer.

Güzelliğin gizli formülü çözüldü! Kontrast teorisiyle doğru makyajın temelini atın…

'Kontrast makyaj teorisi'ne göre bu tip yüzlerde güçlü renkler ve sert makyaj göze batmaz. Koyu bir ruj ya da derin bir göz makyajı yüzü ağırlaştırmak yerine daha çekici gösterir.