Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu, oyuncuları ve çekim yılı: Bu akşam TV'de!
Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden sinemaya uyarlanan serinin beşinci filmi olan "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor", serideki köklü değişiklikler ve kadro yenilenmesiyle dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu film, Özel Çamlıca Lisesi'nin haylaz öğrencilerinin bu kez "aşk" ve "bebek" eksenindeki maceralarını konu alıyor. Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var ve film ne zaman çekildi? İşte Türk sinemasının bu neşeli klasiğine dair tüm detaylar.
