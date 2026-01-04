Trend Galeri Trend Yaşam Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu, oyuncuları ve çekim yılı: Bu akşam TV'de!

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu, oyuncuları ve çekim yılı: Bu akşam TV'de!

Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden sinemaya uyarlanan serinin beşinci filmi olan "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor", serideki köklü değişiklikler ve kadro yenilenmesiyle dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu film, Özel Çamlıca Lisesi'nin haylaz öğrencilerinin bu kez "aşk" ve "bebek" eksenindeki maceralarını konu alıyor. Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var ve film ne zaman çekildi? İşte Türk sinemasının bu neşeli klasiğine dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 18:13 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 18:15
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu, oyuncuları ve çekim yılı: Bu akşam TV’de!

1978 yılında izleyiciyle buluşan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, serinin efsaneleşmiş oyuncularının bir kısmının ayrılmasından sonra çekilen ilk film olma özelliğini taşır. Münir Özkul'un "Mahmut Hoca" olarak son kez yer aldığı, ancak İnek Şaban, Damat Ferit ve Güdük Necmi gibi karakterlerin bulunmadığı bu yapım, sınıfa yeni katılan karakterlerle taze bir kan aramıştır. Perran Kutman ve Şevket Altuğ gibi dev isimlerin kadroya dahil olduğu film, Hababam ruhunu farklı bir kurguyla devam ettirmeyi başarmıştır. İşte filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yılına dair bilinmesi gerekenler.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu, oyuncuları ve çekim yılı: Bu akşam TV’de!

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu, oyuncuları ve çekim yılı: Bu akşam TV’de!

Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu, oyuncuları ve çekim yılı: Bu akşam TV’de!

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI

Münir Özkul – Kel Mahmut /Mahmut Hoca

Zümrüt Cansel – Ayşe

Şevket Altuğ – Kimya Hocası

Adile Naşit – Hafize Ana

Perran Kutman – Hürrem

Şener Şen – Badi Ekrem

İlyas Salman – Bilo Ağa

Muharrem Gürses – Müdür

Bülent Haksever – Kıllı Sami

Em Gürdap – Tulum Hayri

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Tayfun Akalım – Öğrenci

Talip Güran – Kıvırcık Ömer

Sevda Aktolga – Secda

Hayri Karabey – Coğrafya Hocası

Talat Dumanlı – Sıtkı Hoca

Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri

Nuri Tuğ

Açelya Aytaç

Tekgül Gözalan

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu, oyuncuları ve çekim yılı: Bu akşam TV’de!