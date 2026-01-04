Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu, oyuncuları ve çekim yılı: Bu akşam TV’de!

1978 yılında izleyiciyle buluşan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, serinin efsaneleşmiş oyuncularının bir kısmının ayrılmasından sonra çekilen ilk film olma özelliğini taşır. Münir Özkul'un "Mahmut Hoca" olarak son kez yer aldığı, ancak İnek Şaban, Damat Ferit ve Güdük Necmi gibi karakterlerin bulunmadığı bu yapım, sınıfa yeni katılan karakterlerle taze bir kan aramıştır. Perran Kutman ve Şevket Altuğ gibi dev isimlerin kadroya dahil olduğu film, Hababam ruhunu farklı bir kurguyla devam ettirmeyi başarmıştır. İşte filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yılına dair bilinmesi gerekenler.