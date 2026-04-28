Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu ve oyuncuları: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman çekildi?

Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eserinden uyarlanan "Hababam Sınıfı" serisinin beşinci filmi "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor", kadrosundaki değişiklikler ve yenilenen yapısıyla serinin dikkat çeken halkaları arasında yer alır. Kartal Tibet'in yönetmenliğinde çekilen yapım, Özel Çamlıca Lisesi'nde okuyan öğrencilerin bu kez aşk ilişkileri ve beklenmedik bir bebek gelişmesi etrafında şekillenen olaylarla karşı karşıya kalmasını konu edinir.

Giriş Tarihi: 28.04.2026 19:29 Güncelleme Tarihi: 28.04.2026 19:30
1978 yılında izleyiciyle buluşan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, seride önemli değişimlerin yaşandığı yapımlardan biri olarak öne çıkar. Kadrodaki bazı sevilen oyuncuların ayrılmasının ardından çekilen film, Hababam sınıfına yeni karakterler ekleyerek hikâyeye farklı bir yön kazandırır.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır.

Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI

Münir Özkul – Kel Mahmut /Mahmut Hoca

Zümrüt Cansel – Ayşe

Şevket Altuğ – Kimya Hocası

Adile Naşit – Hafize Ana

Perran Kutman – Hürrem

Şener Şen – Badi Ekrem

İlyas Salman – Bilo Ağa

Muharrem Gürses – Müdür

Bülent Haksever – Kıllı Sami

Em Gürdap – Tulum Hayri

Feridun Şavlı – Domdom Ali

Ahmet Arıman – Hayta İsmail

Tayfun Akalım – Öğrenci

Talip Güran – Kıvırcık Ömer

Sevda Aktolga – Secda

Hayri Karabey – Coğrafya Hocası

Talat Dumanlı – Sıtkı Hoca

Sıtkı Akçatepe – Paşa Nuri

Nuri Tuğ

Açelya Aytaç

Tekgül Gözalan

