Trend Galeri Trend Yaşam Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hababam Sınıfı serisinin ikinci halkası olan "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı", hem hikâyesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme geliyor. 1975 yılında beyaz perdeye aktarılan filmin yönetmenliğini, Türk sinemasına damga vuran isimlerden Ertem Eğilmez üstleniyor. Serinin en sevilen yapımları arasında gösterilen filmde; Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi usta oyuncular bir araya geliyor.Peki, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı hangi mekânlarda çekildi,kimler rol alıyor?

Giriş Tarihi: 21.12.2025 18:09
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularını bir araya getiren kült yapımlar arasında yer alıyor. Özel Çamlıca Lisesi'nde geçen eğlenceli ve bir o kadar da düşündüren olaylar, aradan geçen yıllara rağmen izleyiciyi ekrana çekmeye devam ediyor.Peki, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'nın konusu nedir ve filmde hangi oyuncular yer alıyor?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi?

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU

Özel Çamlıca Lisesi'nin en 'özel' sınıfı olan Hababam Sınıfı'nın haşarı öğrencileri 'sahte diplomalar' yüzünden sınıfta kalmışlardır. Artık lise yaş haddinin son demlerine gelen öğrencilerin arasından Ferit'in bir çocuğu olmuştur.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Ferit çocuğuna nasıl bakacağını bilemediği için çocuğu mecburen okula getirmiştir. Mahmut Hoca'nın sürekli olarak ağlayan bu bebeğin varlığını fark etmesi ise yalnızca an meselesidir.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi?

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI

Münir Özkul: Mahmut Hoca

Kemal Sunal: İnek Şaban

Şener Şen: Badi Ekrem

Tarık Akan: Damat Ferit

Aile Naşit: Hafize Ana

Halit Akçatepe: Güdük Necmi

Feridun Şavlı: Dom Dom

Semra Özdamar: Semra Hoca

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman, nerede çekildi?

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Serinin ilk filminin büyük ilgi görmesinden sonra 1975 yılının ilkbaharında çekilmiştir. Filmin çekimleri yine İstanbul'un Üsküdar semtinde yer alan Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirilmiştir. Filmin sahneleri genellikle okulda ve okulun bahçesinde yer almıştır.

Eski ve yeni serinin tüm filmlerinin çekimleri bu binada gerçekleşmiştir.