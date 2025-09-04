Trend Galeri Trend Yaşam HAC KURA TARİHLERİ 2026: Diyanet ile 2026 hac kuraları ne zaman yapılacak, ön kayıt işlemleri sona erdi mi?

HAC KURA TARİHLERİ 2026: Diyanet ile 2026 hac kuraları ne zaman yapılacak, ön kayıt işlemleri sona erdi mi?

2026 hac kuraları ne zaman çekilecek sorusu, ön kayıtlarını tamamlayan adayların gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ön kayıt ve yenileme işlemlerini 11 Ağustos'ta başlattı. Kutsal topraklara gitmek isteyenler, ön kayıt sonrası 2026 hac kura çekimine katılacak. İstenirse, en fazla 7 kişiyle grup halinde tek kura numarasıyla başvuru yapılabiliyor. İlk kez kayıt yaptıranlarla önceki yıllardan başvuru yapanlar birlikte kura çekimine dahil edilerek grup katsayıları değişiyor. Peki, 2026 hac kurası ne zaman? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2025 16:44
2026 hac kurası için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 11 Ağustos'ta başlayan hac ön kayıt ve yenileme işlemlerinin e-Devlet üzerinden Eylül ayına kadar süreceğini duyurdu. İlk kez hacca gitmek isteyenlerden kişi başı 950 TL ön kayıt ücreti alınacak. Kura ve kesin kayıt takvimi Diyanet tarafından ilan edilecek. Peki, Hac kurası 2026 ne zaman çekilecek, ön kayıt ne zaman sona erecek?

HAC ÖN KAYIT İŞLEMLERİ SÜRÜYOR!

Hac ön kayıt ve yenileme başvuruları için son tarih 5 Eylül 2025 olarak belirlendi. Kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Önceki yıllarda hac kaydı bulunanların, işlemlerini e-Devlet aracılığıyla kendilerinin yenilemesi gerekiyor; bu süreç otomatik olarak yapılmıyor.

HAC KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Hac kura çekimi ve kesin kayıt tarihlerine dair henüz kesin bilgi bulunmamaktadır. Güncel duyurular, Diyanet'in resmi sitesi olan 'hac.gov.tr' üzerinden takip edilebilir.

HAC KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

2026 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza ön kayıt imkânı tanınmış olup kendilerinden kişi başı 950,00 TL (Dokuzyüzelli Türk Lirası) hac ön kayıt ücreti alınacaktır.

2026 yılı hac ön kayıt işlemleri ile 2025 yılı haccı için çekilen kuraya katıldığı halde kesin kayıt sırası gelmeyen veya kesin kayıt sırası geldiği halde vazgeçme, erteleme vb. herhangi bir sebeple hacca gidemeyen hac yolcularının kayıt yenileme işlemleri e-Devlet portali üzerinden kendilerince yapılacak ve kaydını güncelleyenlerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatıracaktır.

