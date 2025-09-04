HAC KURA TARİHLERİ 2026: Diyanet ile 2026 hac kuraları ne zaman yapılacak, ön kayıt işlemleri sona erdi mi?

2026 hac kuraları ne zaman çekilecek sorusu, ön kayıtlarını tamamlayan adayların gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ön kayıt ve yenileme işlemlerini 11 Ağustos'ta başlattı. Kutsal topraklara gitmek isteyenler, ön kayıt sonrası 2026 hac kura çekimine katılacak. İstenirse, en fazla 7 kişiyle grup halinde tek kura numarasıyla başvuru yapılabiliyor. İlk kez kayıt yaptıranlarla önceki yıllardan başvuru yapanlar birlikte kura çekimine dahil edilerek grup katsayıları değişiyor. Peki, 2026 hac kurası ne zaman? İşte detaylar...