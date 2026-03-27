HAC TARİHLERİ 2026 || Hac ne zaman başlayacak ve bitecek, tarihler belli oldu mu? Hacı adayları dikkat!

HAC KURASI VE KAYIT SÜRECİ TAMAMLANDI!

2026 yılında hac ibadetini yerine getirecek adayların belirlenmesi için yapılan hac kurası, 5 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Kuraya katılan adaylar sonuçlarını e-Devlet hac kura sonuçları ekranı üzerinden öğrenme imkânı buldu.

Kurada ismi çıkan ve kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, işlemlerini 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamladı. Bu süreci kaçıranlar için açılan ek kayıt dönemi ise 27 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Böylece 2026 hac organizasyonu için kayıt süreci tamamlanmış oldu.