HAC TARİHLERİ 2026 || Hac ne zaman başlayacak ve bitecek, tarihler belli oldu mu? Hacı adayları dikkat!

Hac yolculuğu ne zaman başlayacak sorusu, kutsal topraklara gitmeye hazırlanan binlerce aday tarafından merak edilen en önemli sorulardan biri olmaya devam ediyor. 2026 yılı için hac tarihleri ve organizasyon sürecine dair tüm detaylar netleşti.

Giriş Tarihi: 27.03.2026 10:04
Milyonlarca Müslüman için büyük anlam taşıyan hac ibadeti, bu yıl da belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı bilgiler doğrultusunda 2026 hac takvimi tüm aşamalarıyla kesinlik kazandı.İslam'a göre büyük öneme sahip olan bu ibadet 2026 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak.

HAC KURASI VE KAYIT SÜRECİ TAMAMLANDI!

2026 yılında hac ibadetini yerine getirecek adayların belirlenmesi için yapılan hac kurası, 5 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Kuraya katılan adaylar sonuçlarını e-Devlet hac kura sonuçları ekranı üzerinden öğrenme imkânı buldu.

Kurada ismi çıkan ve kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, işlemlerini 11-21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamladı. Bu süreci kaçıranlar için açılan ek kayıt dönemi ise 27 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Böylece 2026 hac organizasyonu için kayıt süreci tamamlanmış oldu.

HAC GİDİŞ-DÖNÜŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, ilk hac kafilesi 18 Nisan 2026 tarihinde yola çıkacak.

Bu tarihten itibaren Türkiye'den kutsal topraklara yapılacak sevk işlemleri kademeli olarak devam edecek. Hac kafilelerinin gidiş süreci 22 Mayıs 2026 tarihine kadar sürecek.

HAC DÖNÜŞLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hac ibadetini tamamlayan vatandaşlar için dönüş süreci de planlandı. 2026 hac dönüş tarihleri kapsamında ilk kafilelerin yurda dönüşü 31 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak.

Dönüşler kademeli olarak devam ederken, son hac kafilesi 25 Haziran 2026 tarihinde Türkiye'ye ulaşacak. Böylece 2026 yılı hac organizasyonu resmi olarak sona ermiş olacak.

VİZE VE UMRE TAKVİMİ DETAYLARI

Hac sürecine dair yalnızca yolculuk tarihleri değil, vize işlemleri ve umre takvimi de netleşti. 2026 yılı için planlanan takvime göre, hacı adaylarının vize işlemlerinin büyük bölümü 19-20 Mart 2026 tarihlerinde tamamlandı.

Suudi Arabistan'a hac kapsamında yapılacak son giriş tarihi 2 Nisan 2026 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra ülkeye girişlere izin verilmeyecek.

Öte yandan, hac hazırlıkları nedeniyle umre ziyaretleri 18 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Umre için ülkede bulunan ziyaretçilerin en geç bu tarihe kadar Suudi Arabistan'dan ayrılması gerekiyor.

