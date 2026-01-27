Trend Galeri Trend Yaşam Hacı Sabancı radikal bir kararla sosyal medyaya veda etti: İşte o kararın arkasındaki gerçek!

Hacı Sabancı radikal bir kararla sosyal medyaya veda etti: İşte o kararın arkasındaki gerçek!

Cemiyet hayatının en gözde isimlerinden biri olan ve attığı her adım yakından takip edilen Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesabını bir anda kapatarak herkesi şoke etmişti. Peki bu kararın ardında ne var? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.01.2026 13:08 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:11
Nazlı Sabancı ile mutlu evliliği ve lüks paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Sabancı'nın bu ani hamlesi, "Evlilikte kriz mi var?" ya da "Yeni bir skandal mı patlak verdi?" sorularını beraberinde getirdi. Magazin dünyası günlerdir bu gizemli sessizliğin nedenini tartışırken, gerçeğin aslında çok farklı olduğu ortaya çıktı.

SKANDAL DEĞİL, TAMAMEN BİLİNÇLİ BİR TERCİH

Hacı Sabancı'nın dijital dünyadan elini eteğini çekmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar, sosyal medyanın karanlık dehlizlerinden ziyade, huzurlu bir aile hayatına işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere Sabancı ismi, son dönemde F.D. isimli bir hanımefendinin açtığı babalık davası ve beraberindeki iddialarla sarsılmıştı. Ancak ünlü iş insanının hesabını kapatma nedeninin bu fırtınalı süreçle doğrudan bir bağlantısı olmadığı belirtiliyor.

HEDEF: KIZI ALARA'YI KORUMAK

Sosyete kulislerinde yankılanan bilgilere göre; Hacı Sabancı bu kararı tamamen "sosyal medya detoksu" yapmak amacıyla aldı. 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen ve 2023 yılında kızları Arzu Alara'yı kucağına alan çift, artık çok daha izole bir yaşam sürmeyi hedefliyor.

Sabancı'nın bu radikal hamlesinin arkasındaki asıl motivasyonun, kızı Alara'yı sosyal medyanın kaotik ortamından, dijital kirlilikten ve gözlerden uzak tutmak olduğu öğrenildi. Baba olduktan sonra öncelikleri değişen Sabancı'nın, ailesiyle daha kaliteli vakit geçirmek ve dijital dünyanın getirdiği stresten arınmak adına profillerini dondurduğu ifade ediliyor.

Nazlı Sabancı cephesinde sessizlik sürerken, Hacı Sabancı'nın bu "temizlik" operasyonu, cemiyet hayatında yeni bir akımın öncüsü olup olmayacağı merak konusu. Görünüşe bakılırsa, Sabancı ailesi artık sadece huzuruyla gündemde kalmayı tercih ediyor.

HAYATINDA NELER OLMUŞTU?

2017 yılından beri beraber olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı 2021 yılında dünya evine girmişlerdi.

Ünlü çiftin bu evliliğinden Arzu Alara adında bir kızları olmuştu.

EVE DÜŞEN YILDIRIM!

2021 yılında Nazlı Kayı ile gösterişli bir törenle dünya evine giren ünlü iş insanı Hacı Sabancı, Fatma Demir'in açtığı babalık davasıyla sarsılmıştı. Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir oğlu olduğu DNA raporuyla ortaya çıkmıştı.

HER ŞEY BUNDAN 14 YIL ÖNCE BAŞLADI...

Fatma Demir ve Hacı Sabancı'nın hikayesi, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanışmalarıyla başlamıştı. İkilinin zaman zaman bir araya geldiği ve birlikte Los Angeles'ta tatil yaptığı iddia edilirken, ilişkilerinin 2015 yılında sona erdiği iddia edilmişti. Fatma Demir, 2019 yılında başka biriyle evlenerek Belçika'ya yerleşmişti. Ancak bu evliliğin kısa sürede sona erdiği öğrenilmişti.

HACI SABANCI'DAN YARDIM İSTEDİ

Evliliği sona erdikten sonra zor bir süreç geçiren Fatma Demir, o dönemde Hacı Sabancı'dan hukuki destek almak için avukat konusunda yardım talep etti.

İddialara göre, Sabancı bu süreçte Demir'in hesabına maddi destek sağladı ve bu durum ikiliyi yeniden bir araya getirdi. Fatma Demir, Hacı Sabancı ile yaşadığı ilişkinin ardından hamile kaldı ve 2 Şubat 2021'de oğlu Uzay'ı doğurdu.

EVLİLİĞİ DEVAM EDERKEN HAMİLE KALDI

Fatma D.'nin sık sık doğan çocuğunun fotoğraflarını Hacı Sabancı'ya gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, Sabancı'nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu ifade edildi.

"ÇOCUĞUN BABASI HACI SABANCI" DİYEREK DAVA AÇTI

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Fatma D.'nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açmıştır. Çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi bakımından Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı'nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılamasını talep ediyoruz."

MAHKEME BABALIK TESTİ İÇİN ADLİ TIP'A SEVK ETTİ

İstanbul Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı'nın, Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vermişti.

RAPOR SONUCU AÇIKLANDI: YÜZDE 99.9 İHTİMALLE...

Mahkemenin bu kararının ardından ilk olarak Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay isimli oğlu İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek gerekli sevk işlemlerini yaptırdıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği verdi. Hacı Sabancı da Adli Tıp Kurumu'na giderek küçük Uzay'ın babası olup olmadığının tespiti için DNA testi yaptırdı.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Uzay D.'ye ait DNA profili ile anne Fatma D.'ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı'nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay D.'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi."

Hürriyet'in yaptığı habere göre mahkeme, Hacı Sabancı'nın Uzay'ın biyolojik babası olduğuna hükmetti. Ancak Sabancı, karara itiraz ederek, dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Sunulan itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: DNA profilindeki benzerliklerin neler olduğu açıklanmamıştır. Yüzde 99.99 oran müvekkilin baba olduğunu göstermeye yeterli bir oran değildir.

İLK KEZ KONUŞTU

Öte yandan Hacı Sabancı, olay hakkında ilk kez konuşmuştu.

Ünlü iş insanı, "Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda" demişti.

Sabancı "Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz" sorusunu da "Avukatlar biliyor o konuları" diye yanıtlamıştı.

'SABANCI' SOYADINI SİLDİ!

Nazlı Sabancı'nın sosyal medya hesabından 'Sabancı' soyadını silip birkaç saat sonra tekrardan yazması takipçilerin gözünden kaçmamıştı. Kullanıcıların gözünden kaçmayan bu gelişme ise Nazlı Sabancı'nın 4 yaşındaki yeni mirasçıdan memnun olmadığını kanıtlar nitelikteydi.

Eşinin soyadı krizinden sonra yeni bir paylaşım yapan Hacı Sabancı paylaştığı hikaye ile tepki çekti.

4 yaşında bir oğlu olduğunu öğrenen Sabancı'nın herkesin konuştuğu bu olay hakkında suspus olması ardından ise sosyal medya hesabında hamburger yediği anları paylaşması, 'bu kadar da olmaz' dedirtti...

PEKİ UZAY'IN ANNESİ NE İŞ YAPIYOR?

Öte yandan magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası herkes Fatma Demir'in kim olduğunu ve geçmişini merak etmişti.

Bir dönem mankenlik yapan Demir, şu an turizm sektöründe boy gösteriyor. Fatma D., Kapadokya'da oteli bulunuyor. Otelin ismi ise Uzay Cave Suite Hotel...