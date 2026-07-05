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Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

Yıllardır aynı hatayı yapmaya devam ediyoruz! Milyonlarca verinin analiz edildiği son araştırma, internet kullanıcılarının siber güvenliği nasıl hiçe saydığını ortaya koydu. Uzmanları bile şoke eden listenin 1 numarasındaki parolayı siz de kullanıyor olabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 05.07.2026 10:38 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 10:39
Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

Milyonlarca verinin incelendiği yeni araştırma, dijital dünyadaki en büyük zafiyetin yine kullanıcıların kendisi olduğunu kanıtlarken, yıllardır değişmeyen tehlikeli şifre alışkanlıklarını da ifşa etti.

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

ŞİFRE KOYARKEN KOLAYLIK GÜVENLİKTEN ÖNCE GELİYOR

Geniş bir veri seti üzerinde yapılan inceleme, kullanıcıların güvenlikten çok kolaylığı tercih etmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

Uzmanlara göre tablo şaşırtıcı olmaktan uzak; kullanıcıların büyük kısmı hala tahmin edilmesi son derece kolay kelime ve sayı dizilerine yöneliyor. Basit rakam kombinasyonları, kısa ifadeler ve hızlı yazılabilen kelimeler listede üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

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Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

EN SIK TERCİH EDİLEN ŞİFRELER ŞAŞIRTTI

Raporda öne çıkan şifrelerin büyük bölümü, yıllardır güvenlik uzmanlarının uyarılarına rağmen değişmedi. Listenin üst sıralarında ardışık rakamlardan oluşan diziler, kısa kelimeler ve internet kültüründen yaygın ifadeler yer alıyor.

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

GENÇLER RİSKLİ TERCİHLERDE ISRARCI

Araştırmalar, özellikle genç kullanıcıların kolay tahmin edilebilir parolalara yönelmeye devam ettiğini gösteriyor. Z kuşağında: Aynı şifrenin farklı hesaplarda kullanılması, Parolaların uzun süre güncellenmemesi, Ardışık sayılar veya basit kelimelerden oluşan dizilere yönelinmesi yaygın davranışlar arasında yer alıyor.

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

Uzmanlar bu durumu "parola yorgunluğu" olarak tanımlıyor ve gençlerin kimlik doğrulamada modern yöntemleri benimsemesine rağmen şifre güvenliğini geri plana attığını vurguluyor.

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

EN SIK RASTLANAN KATEGORİLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANIYOR:

  • Ardışık rakam serileri
  • "Şifre" kelimesinin farklı dillerdeki karşılıkları
  • Şanslı sayılar
  • Marka ve spor takımı adları
  • Hobi temalı kelimeler

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

NESİLLER ARASI FARK SANDIĞIMIZ KADAR BÜYÜK DEĞİL

Rapor, sadece gençleri değil tüm yaş gruplarını inceleyerek dikkat çekici bir sonuca ulaştı. Sessiz nesilden milenyallere kadar tüm kullanıcılar benzer hata ve alışkanlıklara sahip.

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

TÜRKİYE'DE DE BENZER EĞİLİMLER GÖRÜLÜYOR

Küresel raporun sunduğu genel eğilimlere bakıldığında, Türkiye'deki kullanıcıların da büyük ölçüde aynı tip şifrelere yöneldiği belirtiliyor.

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

Yerli kullanıcıların da tıpkı dünya genelinde olduğu gibi hızlı yazılan, kısa ve ardışık sayı içeren parolaları tercih ettiği ifade ediliyor.

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

"12345" ZİRVEDE!

Bu kategoride en çok dikkat çeken kombinasyonlardan biri de yıllardır popülerliğini koruyan "12345" oldu. Uzmanlara göre bu tür diziler yalnızca saniyeler içinde çözülebiliyor ve kullanıcıları en kolay hedef haline getiriyor.

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

Basit sayı dizilerinin yanı sıra "şifre" benzeri kelimeler, isim–numara eşleşmeleri, doğum yılı kombinasyonları da küresel analizde öne çıkan diğer kategorileri oluşturuyor.

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

GÜVENLİ ŞİFRE İÇİN ALTIN TAVSİYELER

Siber güvenlik uzmanları basit kombinasyonlarının yaygınlaşmasının riskleri artırdığı uyarısında bulunarak şu önerileri sıralıyor:

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

8 KARAKTER VE ÜZERİ KARMAŞIK YAPILAR KULLANIN

Büyük–küçük harf, rakam ve sembol içeren şifreler saldırılara karşı daha dirençli.

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

PAROLA CÜMLELERİ TERCİH EDİN

Kısa diziler yerine kelime gruplarından oluşan daha uzun yapılar güvenliği artırır.

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

TEKRAR KULLANILMAYAN ŞİFRELER BELİRLEYİN

Bir hesabın ele geçirilmesi diğerlerini tehlikeye atmamalı.

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

ÇOK FAKTÖRLÜ DOĞRULAMA AKTİF OLSUN

Ek adımlar, parolanız bilinse bile hesap erişimini engeller.

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

PAROLALAR BELİRLİ ARALIKLARLA YENİLENMELİ

Uzun süre aynı kalan şifreler kolay hedef hâline gelir.

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

ŞİFRELER DEĞİŞMİYOR, RİSK BÜYÜYOR

Küresel değerlendirme, internet kullanıcılarının yıllardır aynı hataları tekrarladığını ve basit kombinasyonlardan vazgeçmediğini gösteriyor.

Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!

Uzmanlara göre güçlü şifre kullanımı artık sadece bir tavsiye değil, dijital güvenliğin temel şartı.