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Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!
Hackerların en sevdiği parola belli oldu: Şifreniz buysa tüm hesaplarınız tehlikede olabilir!
Yıllardır aynı hatayı yapmaya devam ediyoruz! Milyonlarca verinin analiz edildiği son araştırma, internet kullanıcılarının siber güvenliği nasıl hiçe saydığını ortaya koydu. Uzmanları bile şoke eden listenin 1 numarasındaki parolayı siz de kullanıyor olabilirsiniz…
Giriş Tarihi: 05.07.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 10:39