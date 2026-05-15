Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji güncel hava durumu haritasını paylaştı! İstanbullular o tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji (MGM) güncel hava durumu haritalarını yayımladı; Türkiye'nin önümüzdeki günlerde iki farklı mevsimi bir arada yaşayacağı ortaya çıktı. Batı ve güney kıyılarımızda termometreler 29 dereceye dayanarak erken yaz müjdesi verirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki 12 ilimiz için "sarı kodlu" şiddetli sağanak, sel ve fırtına uyarısı yapıldı. Peki hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Hafta sonu hava durumu nasıl? İşte planlarınızı değiştirebilecek il il güncel hava durumu tahminleri ve kritik uyarılar...

Giriş Tarihi: 15.05.2026 09:24 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 09:38
Hafta sonu planı yapan milyonlarca kişiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) kritik uyarı geldi! Yayımlanan son hava durumu haritalarına göre Türkiye hafta sonuna iki farklı mevsimle giriyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile batı bölgelerimiz 29 derecelere varan sıcaklıklarla yaza "merhaba" derken; Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki tam 12 ilimiz için şiddetli sağanak, fırtına ve sel riskine karşı "sarı kodlu" alarm verildi. Peki, hafta sonu İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak, planları iptal edecek bir yağmur var mı? İşte dışarı çıkmadan önce mutlaka göz atmanız gereken güncel MGM uyarıları ve il il hava durumu detayları...

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'YA SARI KODLU UYARI: ŞEMSİYESİZ ÇIKMAYIN!

MeteoUyarı haritasına göre, yurdun büyük bölümü "yeşil" (tehlikesiz) kategoride yer alırken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki bazı iller için Sarı Kod (Az Tehlikeli) alarmı verildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon hattı ile Doğu Anadolu'da Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca güneyde Hatay çevreleri de haritalarda özel olarak kuvvetli yağış riskiyle işaretlenmiş durumda.

Fırtına ve Toz Taşınımı: Doğu sınırımızda (Van, Hakkari, Iğdır) saatte 40-60 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor. Güneydoğu sınır boylarında ise "Toz Taşınımı" uyarısı dikkat çekiyor; bu bölgelerdeki vatandaşların hava kalitesindeki düşüşe karşı hazırlıklı olması önemli.

İŞTE SARI KOD İLE UYARILAN İLLER

Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Tunceli, Elazığ ve Bingöl

İSTANBU İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Megakent İstanbul'da planları bozacak büyük çaplı bir yağış beklenmezken, havanın parçalı bulutlu ve 20-24°C bandında seyretmesi, ancak Cumartesi sabahı sürücülerin pus ve sis geçişlerine dikkat etmesi gerekiyor. Başkent Ankara'da ise zaman zaman bölgesel bulutlanmalar görülse de başkentlileri ciddi bir yağış veya fırtına riskinden uzak, sadece Cumartesi sabahı sis riskinin bulunduğu, 20-23°C aralığında sakin ve ılıman bir bahar havası bekliyor. İzmir'de ise yağış bulutları bölgeyi tamamen terk ediyor; bol güneşli gökyüzü ve termometrelerin 26-29°C seviyelerine kadar tırmanmasıyla tam bir erken yaz provası yaşanacak olması, Ege'nin incisinde açık hava etkinlikleri ve hafta sonu kaçamakları için mükemmel şartlar sunuyor.

HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI / PLANLAR İPTAL Mİ?

Haritalara göre bu hafta sonu Türkiye genelinde bölgesel farklılıklar öne çıkıyor; yani planlarınızı bulunduğunuz yere göre yapmalısınız. Cumartesi günü Marmara ve Ege'de yağış yerini sise ve ardından güneşli bir havaya bırakırken, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Pazar günü ise yağışlı sistem doğuya doğru kaymaya devam ederek yurdun batı ve güney kıyılarını yavaş yavaş terk ediyor, ancak Karadeniz ve iç kesimlerdeki bölgesel sağanaklar hafta sonu açık hava planı yapanların şemsiyelerini yanından ayırmamasını gerektiriyor.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK / YAZ HAVASI GELİYOR MU?

Müjdeli haber yurdun batı ve güney kesimleri için geldi; haritalardaki veriler sıcaklıkların hafta sonuyla birlikte hızla tırmanışa geçeceğini gösteriyor. Özellikle Cumartesi gününden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında termometreler 25-29°C bandına yerleşerek adeta erken bir yaz havası sunacak. Yeni haftanın ilk günlerinde (Pazartesi ve Salı) bu güneşli ve sıcak hava dalgası İç Anadolu'ya doğru da genişlerken, doğu bölgelerimizde yağışların devam etmesi nedeniyle sıcaklıklar nispeten daha serin kalmaya devam edecek.

BATI VE GÜNEY BÖLGELERE ERKEN YAZ GELİYOR!

Doğu ve kuzey bölgeler yağışla boğuşurken, yurdun batı kesimlerinde bambaşka bir tablo var. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında bulutlar yerini pırıl pırıl bir güneşe bırakıyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında termometreler hızla tırmanarak 25-29°C bandına kadar ulaşacak. Haritalardaki genel eğilim, batıdan doğuya doğru ısınan ve açan bir hava sisteminin yurdu etkisi altına alacağı yönünde. Açık hava planı yapacaklar için batı ve güney sahilleri oldukça avantajlı görünüyor.

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE: GENİŞ ÇAPLI SİS UYARISI!

Yola çıkacakların dikkat etmesi gereken en önemli meteorolojik hadiselerden biri de sis. Özellikle gece ve sabahın ilk saatlerinde yurdun batı ve iç bölgelerinde (Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri) yağışın mola vermesiyle birlikte yoğun sis tabakaları oluşacak. Haritalarda geniş bir alana yayılan bu "SİS" uyarısı, görüş mesafesinde ani düşüşler yaşanabileceğini gösteriyor. Sürücülerin takip mesafesini koruması hayati önem taşıyor.

METEOROLOJİ GÜNCEL 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI!

15 MAYIS 2026, CUMA

Haftanın son iş gününde Türkiye genelinde oldukça yağışlı ve kapalı bir sistem hakim. Haritaya baktığımızda yurdun neredeyse tamamında (Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ege'nin iç kesimleri) gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu görülüyor. Sadece Ege ve Akdeniz'in kıyı şeridinde yer yer parçalı bulutlu bir hava gözlemleniyor. Sıcaklıklar iç ve doğu kesimlerde genellikle 15-20°C aralığında seyrederken, batı ve güney kıyılarında 23-27°C civarında ölçülüyor.

16 MAYIS 2026, CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde yağışlı hava dalgası yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar yine ülke genelinde yaygın durumda. Ancak batı bölgelerde (özellikle Marmara ve Ege'de) sıcaklıklarda belirgin bir artış başlıyor; bu bölgelerde termometreler 25-28°C'leri gösteriyor. İç, kuzey ve doğu kesimlerde ise nispeten daha serin ve yağışlı hava hakimiyetini koruyor.

17 MAYIS 2026, PAZAR

Pazar gününe gelindiğinde yurdun kuzey, iç, batı ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar aralıklarla devam ederken, güney bölgelerde hava yavaş yavaş açmaya başlıyor. Özellikle Akdeniz kıyı şeridi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim oluyor. Marmara ve Ege'de yağışlar yerel olarak devam etse de sıcaklıklar 25-28°C bandında, mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyretmeye devam ediyor.

18 MAYIS 2026, PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistemin etki alanını daraltmaya başladığı görülüyor. Batı ve güney bölgelerimizde (Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı) yağışlar büyük ölçüde etkisini yitirerek yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakıyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar daha çok Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Marmara'nın kuzey kesimlerinde etkili olmaya devam ediyor. Ege kıyılarında sıcaklıklar 28°C'ye kadar ulaşıyor.

19 MAYIS 2026, SALI

Salı günü haritasında hava durumunda belirgin bir iyileşme göze çarpıyor. Yağışlı sistem ağırlıklı olarak kuzey ve doğu bölgelerine çekilmiş durumda. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümünde parçalı ve az bulutlu, güneşli bir hava yüzünü gösteriyor. Batı ve güney kıyılarda sıcaklıklar 25-29°C aralığında oldukça sıcak bir seyir izlerken; Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri varlığını sürdürüyor. Genel olarak batıdan doğuya doğru havanın ısındığı ve açtığı bir sürece girilmiş görünüyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

SABAH (06:00 - 12:00)

Günün ilk yarısında Türkiye batı ve doğu olmak üzere iki farklı hava sisteminin etkisi altında. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de parçalı bulutlu bir hava hakimken, Ege'nin iç kesimlerinde yer yer sis hadisesi görülüyor. İç Anadolu'nun doğusundan itibaren ise yağışlı sistem başlıyor. Özellikle Orta Karadeniz (Sinop, Samsun civarı) ile güneyde Adana ve Hatay çevrelerinde "Kuvvetli Yağış" uyarısı dikkat çekiyor. Doğu Anadolu'nun en doğusunda (Van, Hakkari, Iğdır hattı) 40-60 km/sa hızında "Kuvvetli Rüzgar" ve güneydoğu sınırında "Toz Taşınımı" bekleniyor. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde de yağışların kuvvetli olacağı öngörülmüş.

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde batı bölgelerde hava parçalı bulutlu seyretmeye devam ederken, doğudaki yağışlı sistemin etki alanını ve şiddetini oldukça artırdığı görülüyor. İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse tamamını kapsayan çok geniş bir alanda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Bu büyük yeşil alanın önemli bir kısmı için "Kuvvetli Yağış" uyarısı verilmiş. Doğu sınırlarındaki kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı riski ise öğle saatlerinde de geçerliliğini koruyor.

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerinde yağışlı sistem yavaş yavaş doğuya doğru kayarak etki alanını daraltmaya başlıyor. Marmara, Ege, Akdeniz'in büyük bölümü ve İç Anadolu'nun batısında bulutlar dağılıyor ve gökyüzü açılıyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Öğle saatlerindeki geniş çaplı kuvvetli yağış uyarısı kalkmış olsa da, güneyde Hatay çevrelerinde "Kuvvetli Yağış" beklentisi devam ediyor. Güneydoğu sınırında ise toz taşınımı uyarısı sürüyor.

GECE (00:00 - 06:00)

Yeni günün ilk saatlerinde, yani gece yarısından sabaha kadar olan dilimde, yağışlı sistemin yurdu yavaş yavaş terk etmeye başladığı görülüyor. Yağışlar sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars, Artvin hattı) ile sınırlı kalıyor. Bu saat dilimindeki en dikkat çekici meteorolojik hadise ise sis. Batı ve iç bölgelerde yağışın durması ve havanın açmasıyla birlikte Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde geniş çaplı sis (SİS) oluşumları gözlemleniyor. Güneydoğu'nun en uç kesimlerinde ise toz taşınımı uyarısı gece saatlerinde de haritada yer alıyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, K. Maraş'ın batısı, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir ve Ankara hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkari çevreleri ile zamanla bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.