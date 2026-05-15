Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji güncel hava durumu haritasını paylaştı! İstanbullular o tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Kastamonu, Çorum, Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon hattı ile Doğu Anadolu'da Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca güneyde Hatay çevreleri de haritalarda özel olarak kuvvetli yağış riskiyle işaretlenmiş durumda.

Fırtına ve Toz Taşınımı: Doğu sınırımızda (Van, Hakkari, Iğdır) saatte 40-60 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor. Güneydoğu sınır boylarında ise "Toz Taşınımı" uyarısı dikkat çekiyor; bu bölgelerdeki vatandaşların hava kalitesindeki düşüşe karşı hazırlıklı olması önemli.