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Hailey Bieber’ın fondöten sürme sırrı! Meğer pürüzsüz makyajın püf noktası buymuş…

Parlak ve sağlıklı cildi ile dikkat çeken Hailey Bieber kısa bir süre önce anne olduğunu duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden makyaj ve cilt bakımı ile ilgili püf noktalar paylaşan Bieber, yapmış olduğu bir paylaşımda oldukça pratik bir şekilde nasıl fondöten sürülebileceğini gösterdi. Hailey'nin bu yöntemi sayesinde fondöteni yüzünüze hızlı bir şekilde sürebilir ve videoda paylaştığı ufak tüyolar sayesinde daha pürüzsüz bir görüntü elde edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.10.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:30
Hailey Bieber’ın fondöten sürme sırrı! Meğer pürüzsüz makyajın püf noktası buymuş…

Pürüzsüz cildi ile yapmış olduğu her paylaşımda dikkatleri üzerine toplayan Hailey Bieber, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımda fondöteni nasıl sürdüğünü gösterdi. İşte detaylar…

Hailey Bieber’ın fondöten sürme sırrı! Meğer pürüzsüz makyajın püf noktası buymuş…

HAILEY BIEBER'IN MAKYAJ SIRRI

Hailey Bieber, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu 'Benimle Hazırlanın' temalı videosunda kendisine yapmış olduğu makyajdaki temel adımları gösteriyor.

Hailey Bieber’ın fondöten sürme sırrı! Meğer pürüzsüz makyajın püf noktası buymuş…

İlk olarak yüzüne nemlendirici kremi parmak uçlarına sürüyor ve yüzü ile boynuna masaj yaparak ürünü uyguluyor.

Hailey Bieber’ın fondöten sürme sırrı! Meğer pürüzsüz makyajın püf noktası buymuş…

Ardından güneş kremini de aynı şekilde hem yüzüne hem de boynuna sürüyor.

Hailey Bieber’ın fondöten sürme sırrı! Meğer pürüzsüz makyajın püf noktası buymuş…

FONDÖTEN SÜRME SIRRI

Hailey Bieber'ın makyaj rutinindeki bir sonraki adım ise fondöten sürmek.

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