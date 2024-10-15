Hailey Bieber’ın fondöten sürme sırrı! Meğer pürüzsüz makyajın püf noktası buymuş…

Parlak ve sağlıklı cildi ile dikkat çeken Hailey Bieber kısa bir süre önce anne olduğunu duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden makyaj ve cilt bakımı ile ilgili püf noktalar paylaşan Bieber, yapmış olduğu bir paylaşımda oldukça pratik bir şekilde nasıl fondöten sürülebileceğini gösterdi. Hailey'nin bu yöntemi sayesinde fondöteni yüzünüze hızlı bir şekilde sürebilir ve videoda paylaştığı ufak tüyolar sayesinde daha pürüzsüz bir görüntü elde edebilirsiniz.