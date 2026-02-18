Trend Galeri Trend Yaşam Hakkari sahur vakti 2026: Hakkari İmsakiye ile 19 Şubat Perşembe iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Hakkari sahur vakti 2026: Hakkari İmsakiye ile 19 Şubat Perşembe iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Hakkari'de 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte 19 Şubat sahur vakti ve iftar vakti saatleri belli oldu. Orucunu vakitlere riayet edecek şekilde eda etmek isteyenler, bugün iftar vakti ve sahur saat kaçta sorusuyla takvimi inceliyor.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 11:38 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 11:41
Hakkari sahur vakti 2026: Hakkari İmsakiye ile 19 Şubat Perşembe iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 19 Şubat'ta yılın ilk sahur saati araştırma konusu oldu. İmsak vaktinde başlayan oruç, akşam ezanının okunmasıyla birlikte tamamlanacak. Bu nedenle kentte yaşayanlar sahur vakti ve iftar vakti saatlerini yakından takip ediyor. 2026 Hakkari Ramazan İmsakiyesi üzerinden güncel saat bilgilerine erişebilirsiniz.

Hakkari sahur vakti 2026: Hakkari İmsakiye ile 19 Şubat Perşembe iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Hakkari Sahur Vakti

Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 2026 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, Hakkari'de ilk sahur 19 Şubat Perşembe günü 05:23'te gerçekleşecek.

Hakkari sahur vakti 2026: Hakkari İmsakiye ile 19 Şubat Perşembe iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Hakkari İftar Vakti

Hakkari'de ilk oruçlar, 17:55'te okunacak akşam ezanı ile açılacak.

Hakkari 29 günlük İmsakiye 2026 takvimi için tıklayın

Hakkari sahur vakti 2026: Hakkari İmsakiye ile 19 Şubat Perşembe iftar vakti ve sahur saati kaçta?

2026 Hakkari'de Hatimle Teravih Kılınacak Camiler

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre;

Hakkari sahur vakti 2026: Hakkari İmsakiye ile 19 Şubat Perşembe iftar vakti ve sahur saati kaçta?

a) Hakkari Merkez Hacı Hacı Gür Camii

b) Hakkari Merkez Hacı Abdullahman Çetin Camilerinde hatimle tervih namazı kılınacaktır.

Hakkari sahur vakti 2026: Hakkari İmsakiye ile 19 Şubat Perşembe iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Orucu Bozan Haller Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı;

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.