Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Hakkâri Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi, son durum ne?
Hakkari'de kar yağışı etkisini arttırarak göstermeye devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, yarın eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, 29 Aralık Pazartesi Hakkâri Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi, son durum ne? İşte detaylar;
Giriş Tarihi: 28.12.2025 17:16