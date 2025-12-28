Trend Galeri Trend Yaşam Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Hakkâri Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi, son durum ne?

Hakkari'de kar yağışı etkisini arttırarak göstermeye devam ediyor. Öğrenciler ve veliler, yarın eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Peki, 29 Aralık Pazartesi Hakkâri Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi, son durum ne? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 28.12.2025 17:16
Hakkari'de kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, okulların durumu gündeme geldi. Yarın eğitime ara verilip verilmeyeceği öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Peki, 29 Aralık Pazartesi Hakkari'de yarın okullar tatil mi, son durum ne?

HAKKARİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari'de kar yağışı etkisini gösterirken, okullar tatil mi sorusu da merak konusu oluyor. Konuya dair valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Geldiği takdir de haberimizde olacaktır.

HAKKARİ'DE KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre Hakkari'de kar yağışı bugün ve yarın etkili olacak. Salı günü itibarıyla güneşli havanın gelmesi bekleniyor.

