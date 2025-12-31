Halil İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Cennetin Çocukları’nın Pulluk’u yarışmada!

Halil İbrahim Yılmaz, 2025 yılını TRT 1 ekranlarında noktalıyor. Yılmaz, bu kez bir yarışmacı olarak izleyici karşısına çıkacak. Şu sıralar Cennetin Çocukları dizisinde yer alan oyuncu, yılbaşı gecesi elde edilecek ödülün kimsesiz çocuklara bağışlanacağı bu özel yayında görev alacak. Peki, Halil İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır ve hangi projelerde oynamıştır? İşte oyuncunun hayatına dair merak edilenler: