Halil İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Cennetin Çocukları’nın Pulluk’u yarışmada!

Müzik ve oyunculuk alanındaki çalışmalarıyla bilinen Halil İbrahim Yılmaz, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı TRT 1'de yayınlanacak olan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oluyor. TRT 1'in Cennetin Çocukları dizisi kadrosunda yer alan Yılmaz, yılbaşı gecesi dizideki meslektaşlarıyla birlikte kelime avına çıkacak. Peki, Halil İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Giriş Tarihi: 31.12.2025 17:46 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 17:47
Halil İbrahim Yılmaz, 2025 yılını TRT 1 ekranlarında noktalıyor. Yılmaz, bu kez bir yarışmacı olarak izleyici karşısına çıkacak. Şu sıralar Cennetin Çocukları dizisinde yer alan oyuncu, yılbaşı gecesi elde edilecek ödülün kimsesiz çocuklara bağışlanacağı bu özel yayında görev alacak. Peki, Halil İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır ve hangi projelerde oynamıştır? İşte oyuncunun hayatına dair merak edilenler:

HALİL İBRAHİM YILMAZ KİMDİR?

1992 doğumlu Halil İbrahim Yılmaz Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

2018 yılından itibaren Siyah İnci, Benim Adım Melek, Yazgı gibi dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

HALİL İBRAHİM YILMAZ DİZİLERİ

Yazgı

Benim Adım Melek

Siyah İnci