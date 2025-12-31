Trend
Halil İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Halil İbrahim Yılmaz'ın dizileri
Müzik ve oyunculuk alanındaki çalışmalarıyla bilinen Halil İbrahim Yılmaz, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı TRT 1'de yayınlanacak olan Lingo Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk oluyor. TRT 1'in Cennetin Çocukları dizisi kadrosunda yer alan Yılmaz, yılbaşı gecesi dizideki meslektaşlarıyla birlikte kelime avına çıkacak. Peki, Halil İbrahim Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
