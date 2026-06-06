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Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Klozet kapaklarını kağıt havlu veya tuvalet kağıdıyla kaplayarak hijyen sağladığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Uzmanlar, halka açık tuvaletlerde yapılan bu ölümcül hataya karşı uyardı: Asıl tehlike o peçetelerde saklı.

Giriş Tarihi: 06.06.2026 14:47 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 14:49
Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Halka açık tuvaletleri kullanmak hemen herkes için bir kabusa dönüşebilir. Hijyen endişesi taşıyan milyonlarca insanın ilk refleksi ise klozetin üzerini tuvalet kağıtlarıyla kaplamak oluyor. Ancak tıp dünyasından gelen son uyarılar, kendinizi korumak için yaptığınız bu hareketin aslında enfeksiyon riskini katladığını ortaya koydu. Temiz hissetmek uğruna sağlığınızı nasıl tehlikeye attığınızı öğrendiğinizde, bir daha o peçetelere dokunmak bile istemeyeceksiniz.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Yapılan araştırmalar, klozetlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve idrar yolları hastalıklarının taşınması konusunda riskli olduğu düşüncesini çürüttü.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Tabii bu durum, klozetlerin üzerinde hiç bakteri olmadığı anlamına gelmiyor. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Philip Tierno'ya göre, derimiz koruyucu bir bariyer görevi görüyor.

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Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Ancak insanlar umumi tuvaletlere girdiğinde ilk olarak sifonu çekip ve ardından klozetin üzerine tuvalet kağıdını yerleştirdiğinde tehlike başlıyor.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Sifonun çekilmesiyle tuvaletteki bakteriler ortama yayılır.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Klozetin üzerine tutunamayan bakteriler için tuvalet kağıdı iyi bir mekandır.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Hastalıkların yayılmasının asıl nedeni ise ellerimizdir.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Klozetin üzerine tuvalet kağıdı serdiğimizde, mikroplarla temas eden ellerimiz nedeniyle hastalıklara yakalanma riskimiz çok daha yüksek.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

O yüzden ellerimizi sıklıkla yıkamamız gerekiyor. Ellerimizi sabunlayıp en az 20 saniye ovaladıktan sonra iyice yıkamak hastalıkları %50 önlüyor.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Tuvalette bu şekilde oturmak kansere sebep oluyor! Kendinize bu kötülüğü yapmayın

Kanser, birçok risk faktörü ile gelişen ve genellikle kötü beslenme, sigara ve obeziteden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, kötü tuvalet alışkanlıklarının kansere sebep olan önemli kanıtları bulunuyor.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Bağırsak kanseri, yaygın bir kolorektal kanser türü olarak giderek yaygınlaşan bir hastalık. Oldukça farklı risk faktörleri olan bu hastalıkta, özellikle fiziksel hareketsizlik ve aşırı kilo, hastalığın iki ana nedenini oluşturuyor. Fakat uzmanlara göre, tuvalete gitme sırasında yanlış şekilde oturmak da bağırsak kanseri riskinin önemli sebeplerinden biri.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Doktor Deborah Lee, çok sayıda epidemiyolojik çalışmanın kronik kabızlığın bağırsak kanseri için önemli bir risk faktörü olduğunu dile getiriyor.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Üstelik, bağırsak kanseri vakalarının %63'ü şaşırtıcı bir şekilde batı ülkelerinde yoğun şekilde görülüyor.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Doktor Lee, teorilerden birinin batı ülkelerinde bağırsakları boşaltmak için tuvalete oturmanın buna neden olabileceğini fakat genelde gelişmekte olan ülkelere bakıldığından çömelerek tuvalete gitmenin daha yaygın görüldüğünü, bunun da kanser riskini düşüren bir faktör olduğunu belirtti.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Oturarak tuvalete çıkmanın daha fazla kabızlığa neden olduğunu belirten Dr. Lee, çömelme, dışkılama için doğal bir pozisyon olduğunu bunun da birçok yönden amaca uygun olduğunu anlattı.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Öncelikle çömelerek tuvalete çıkmak, yerçekiminin işini daha doğrusunu yapmasına izin verdiğini, çömelmenin, gövdenin doğal ağırlığının baskı yaparak daha az ıkınmayı sağlaması da daha doğal bir süreci oluşturur.

Çömelme, ince bağırsak ile kalın bağırsak arasındaki valfin doğal olarak kendini kapatmasına izin verirken, oturmak düzgün kapanmasını engeller ve bir dışkıyı başarılı bir şekilde geçirmek için gerekli iç bağırsak basıncını elde etmeyi zorlaştırır.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Doktor Lee, kasık kemiğine bağlı kas kemiği olan puborektalisin bu nedenle çömelme sırasında daha iyi gevşeyebildiğini açıkladı.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Ayrıca tuvalette otururken, pelvik taban kasının kasılmış halde kaldığını da sözlerine ekledi. Pelvik taban kasının gevşemediğinde, dışkılamaya çalışırken ona karşı daha fazla zorlandığı anlamına gelir.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Çömelmenin sigmoid kolonunu hafifçe yeniden konumlandırdığı, bükülmeden kurtulduğu ve dolayısıyla rektum sayesinde daha özgürce bir çıkış sağladığını ortaya koyuyor.

Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

BAĞIRSAK KANSERİ NASIL ÖNLENİR?

Doktor Lee, bağırsak kanseri riskini azaltmak için kabız olmayı mümkün olduğunca engellemeniz gerekir.

Lif yönünden zengin bir beslenme sistemine sahip olmak da oldukça önemli. Yetişkinlerin 30 gram lif alımı olması gerekirken yüksek yağlı, işlenmiş gıdalardan kaçınmak gerekir.

Uzman, bağırsakları zorlamadan düzenli olarak açmak, kanser riskini en aza indirmek için önemlidir.