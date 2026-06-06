Trend
Galeri
Trend Yaşam
Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz
Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz
Klozet kapaklarını kağıt havlu veya tuvalet kağıdıyla kaplayarak hijyen sağladığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Uzmanlar, halka açık tuvaletlerde yapılan bu ölümcül hataya karşı uyardı: Asıl tehlike o peçetelerde saklı.
Giriş Tarihi: 06.06.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 14:49