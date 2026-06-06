Halka açık tuvaletlerde bunu sakın yapmayın: Temiz zannederken mikrop yuvasına dönüştürüyorsunuz

Halka açık tuvaletleri kullanmak hemen herkes için bir kabusa dönüşebilir. Hijyen endişesi taşıyan milyonlarca insanın ilk refleksi ise klozetin üzerini tuvalet kağıtlarıyla kaplamak oluyor. Ancak tıp dünyasından gelen son uyarılar, kendinizi korumak için yaptığınız bu hareketin aslında enfeksiyon riskini katladığını ortaya koydu. Temiz hissetmek uğruna sağlığınızı nasıl tehlikeye attığınızı öğrendiğinizde, bir daha o peçetelere dokunmak bile istemeyeceksiniz.