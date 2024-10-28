Halka kin kusuyorlar Kızılcık Şerbeti diyorlar: Neden düşmanlık saçıyorsunuz? | Melih Altınok yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte Altınok'un 'Kin kusuyorlar Kızılcık Şerbeti diyorlar' başlıklı yazısı:

Eskiden Brezilya dizileri vardı yerlerini bazı Türk dizileri aldı.

Arada iyi işler yapılıyor ama çok kötü örnekleri de var. Yapmacık diyaloglardan ve büyük oyunculuktan uzak, trajedi de bile mizah dilini ustaca kullanan, belli başlı bir önermesi olan "ecnebi" dizilerini izledikten sonra bu tür Türk dizileri yüzlerine bakılacak gibi değil.