Halka kin kusuyorlar Kızılcık Şerbeti diyorlar: Neden düşmanlık saçıyorsunuz? | Melih Altınok yazdı
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok Kızılcık Şerbeti dizisinin tartışmalı sahneleriyle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Melih Altınok, "Son olarak SHOW TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin bir tanıtımına denk geldim." dedi ve, "Ahımşahım bir yaratıcılık falan beklemiyoruz ama önemsediğinizi göstermek istediğiniz bir konuya bu kadar uzak olmanızın, sığ bakmanızın izahı ne?" sorusunu sordu.
Giriş Tarihi: 28.10.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:12