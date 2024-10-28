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Halka kin kusuyorlar Kızılcık Şerbeti diyorlar: Neden düşmanlık saçıyorsunuz? | Melih Altınok yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok Kızılcık Şerbeti dizisinin tartışmalı sahneleriyle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Melih Altınok, "Son olarak SHOW TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin bir tanıtımına denk geldim." dedi ve, "Ahımşahım bir yaratıcılık falan beklemiyoruz ama önemsediğinizi göstermek istediğiniz bir konuya bu kadar uzak olmanızın, sığ bakmanızın izahı ne?" sorusunu sordu.

Giriş Tarihi: 28.10.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 11:12
Halka kin kusuyorlar Kızılcık Şerbeti diyorlar: Neden düşmanlık saçıyorsunuz? | Melih Altınok yazdı

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte Altınok'un 'Kin kusuyorlar Kızılcık Şerbeti diyorlar' başlıklı yazısı:

Eskiden Brezilya dizileri vardı yerlerini bazı Türk dizileri aldı.

Arada iyi işler yapılıyor ama çok kötü örnekleri de var. Yapmacık diyaloglardan ve büyük oyunculuktan uzak, trajedi de bile mizah dilini ustaca kullanan, belli başlı bir önermesi olan "ecnebi" dizilerini izledikten sonra bu tür Türk dizileri yüzlerine bakılacak gibi değil.

Halka kin kusuyorlar Kızılcık Şerbeti diyorlar: Neden düşmanlık saçıyorsunuz? | Melih Altınok yazdı

Arada sosyal medyada önüme bazı sahneler düşüyor ve ne kadar doğru yaptığımı anlıyorum. "Yoldan geçen başı açık kıza taş atan ilkokul bebesi" sahnelerinden arkama bakmadan kaçıyorum.

Halka kin kusuyorlar Kızılcık Şerbeti diyorlar: Neden düşmanlık saçıyorsunuz? | Melih Altınok yazdı

Son olarak SHOW TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin bir tanıtımına denk geldim. Özet geçeyim:

Halka kin kusuyorlar Kızılcık Şerbeti diyorlar: Neden düşmanlık saçıyorsunuz? | Melih Altınok yazdı

29 Ekim Bayramı geliyor ya, bir adam devlet dairesine asılan bayraktan rahatsız olup arıza çıkartıyor esas oğlan da gelip "Hayırdır Haluk, Atatürk olmasaydı biz şu an sömürgeydik. Sen de İngiliz azınlık bir ailenin yanında uşaktın" diye patlatıyor cevabı.

Halka kin kusuyorlar Kızılcık Şerbeti diyorlar: Neden düşmanlık saçıyorsunuz? | Melih Altınok yazdı

Aman Allah'ım ne final ama!

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