Halkbank KPSS şartsız 700 personel alımı yapıyor! Halkbank personel alımı başvuru ekranı, şartları...

MÜFETTİŞ, İÇ KONTROLÖR VE UZMAN YARDIMCISI İÇİN SINAVA KATILMA ŞARTLARI
Giriş Sınavına katılabilmek için;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,
d) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
e) Yaş kriterine ilişkin olarak;
· Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1998 ve sonrası, yüksek lisans/doktora mezunları 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak,
· İç Kontrolör Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1998 ve sonrası, yüksek lisans/doktora mezunları 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak,
· Uzman Yardımcılığı için, 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak,
f) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak; üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-1'de belirtilen bölümlerinden mezun ya da Haziran 2026 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
Tablo-1'de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak,
Veya tüm ünvanlar için Tablo-1'de belirtilen bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak,
g) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.),
h) Erkek adaylar için işe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
ı) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,
j) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,
k) Müfettiş Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı mülakatına daha önce katılmamış olmak,
İç Kontrolör Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatına daha önce katılmamış olmak,
Uzman Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı mülakatına daha önce katılmamış olmak,
Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.