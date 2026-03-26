HALKBANK PERSONEL ALIMI | Halk Bankası personel alımı ne zaman? Müfettiş ve uzman yardımcılığı, servis görevlisi...

HALKBANK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI 2026

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,

d) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

e) Yaş kriterine ilişkin olarak; Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1998 ve sonrası, yüksek lisans/doktora mezunları 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak, İç Kontrolör Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1998 ve sonrası, yüksek lisans/doktora mezunları 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak, Uzman Yardımcılığı için, 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak,