Trend Galeri Trend Yaşam HALKBANK PERSONEL ALIMI | Halk Bankası personel alımı ne zaman? Müfettiş ve uzman yardımcılığı, servis görevlisi...

Halkbank personel alımı ilanı yayında. 2026 personel alımı kapsamında Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi kadroları öne çıkarken, başvuru tarihine ilişkin resmi ilan ile birlikte başvuru tarihleri de belli oldu. Peki, Halk Bankası personel alımı ne zaman?, hangi kadrolarda alım olacak? İşte, ilanın detayları...

Giriş Tarihi: 26.03.2026 14:43
Halkbank personel alımı sürecine dair beklentiler, geçmiş yıllardaki takvimler doğrultusunda şekilleniyor. Adayların başvuru yapabilmesi için belirli yaş, mezuniyet ve sınav şartlarını sağlaması gerekirken, süreç yazılı sınav ve mülakat aşamalarından oluşuyor. 2026 yılı için resmi başvuru takviminin yayınlanmasıyla birlikte başvuru detayları ve kadro dağılımı da netleşti.

HALKBANK PERSONEL ALIMI 2026 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Halk Bankası bünyesinde istihdam edilmek üzere Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi alımı gerçekleştirilecektir.

Başvuru Tarihleri: 24 Mart 2026 – 12 Nisan 2026

Sınav Tarihi: 26 Nisan 2026

Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Servis Görevlisi sınavına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HALKBANK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI 2026

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,

d) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

e) Yaş kriterine ilişkin olarak; Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1998 ve sonrası, yüksek lisans/doktora mezunları 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak, İç Kontrolör Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1998 ve sonrası, yüksek lisans/doktora mezunları 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak, Uzman Yardımcılığı için, 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak,

f) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak; üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-1'de belirtilen bölümlerinden mezun ya da Haziran 2026 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

Tablo-1'de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak, Veya tüm ünvanlar için Tablo-1'de belirtilen bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak,

g) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

h) Erkek adaylar için işe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

ı) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,

j) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

k) Müfettiş Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı mülakatına daha önce katılmamış olmak,

İç Kontrolör Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatına daha önce katılmamış olmak, Uzman Yardımcılığını tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı mülakatına daha önce katılmamış olmak, Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir. Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavı kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.