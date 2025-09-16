Hamsi Yemek İçin Acele Edin! Balıkçılar Endişeli: Sezon Erken Bitebilir

Ergün "Palamut çok olduğunda hamsiyi tüketiyor. Dolayısıyla palamudun azlığı nedeniyle hamsi kendini biraz erken gösterdi. Ancak bu bizim için iyi bir durum mu? Değil. Neden? Çünkü hamsi daha erken Türk karasularını terk edip Gürcistan veya Abhazya taraflarına geçecektir.

Hamsi erken geldiğinde, sularımızı da erken terk ediyor. Gürcistan ve Abhazya'da sular daha soğuk olacağından, büyük ihtimalle oralara göç edecektir. Palamut bu sene hiç olmadı, yani tadımlık denecek kadar az. Genelde bir sene olur, bir sene olmaz; inşallah seneye olur.

Sezon sonuna kadar hamsi devam etmez, bu pek mümkün görünmüyor. Hamsi muhtemelen iki ay sonra sularımızı terk edecek ve Karadeniz'in diğer yakalarına, yani Gürcistan ve Abhazya taraflarına geçecek. Oraların suyu daha soğuk. O zaman bizde genelde istavrit ve kıraça avlanır; ancak onların da verimi düşük. Büyük ihtimalle sezon kısa sürede kapanır" dedi.