Hangi hayvanlar kurban olarak kesilmez? Diyanet'e göre kurban seçimi hükmü ve açıklaması

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık hayvan alacak vatandaşların dikkat etmesi gereken kriterler netleşti. Ağır hasta, zayıf veya organ eksikliği bulunan hayvanların kurban edilmesi caiz kabul edilmiyor. İşte kurbanlıkta aranan şartlar ve kusurlu sayılan durumlar...

Giriş Tarihi: 25.05.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 17:30
Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken detaylar önem kazandı. Hayvanın kurban olmaya engel kusurlar taşıyıp taşımadığı uzmanlar ve dini kaynaklar doğrultusunda değerlendiriliyor. İşte kurbanlık hayvanda kabul edilmeyen kusurlar...

KURBAN OLARAK KESİLEMEYEN HAYVANLAR NELERDİR?

İslam dinine göre kurban ibadetinde yalnızca belirli hayvan türlerinin kesilmesi uygun kabul edilmiştir. Kurban olarak kesilebilecek hayvanlar; koyun, keçi, sığır, manda ve deve olarak belirtilmiştir. Bu nedenle bu türlerin dışında kalan hayvanların kurban edilmesi dinen geçerli sayılmaz.

Tavuk, kaz, ördek, hindi, deve kuşu ve ceylan gibi hayvanlar kurban ibadeti için uygun değildir. Ayrıca yaban hayvanlarının hiçbir türü de kurbanlık olarak kabul edilmez. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen "en'âm" cinsine girmeyen hayvanlarla kurban ibadeti yerine getirilemez.

Kurbanlık hayvanın erkek veya dişi olması ibadetin geçerliliğini etkilemez. Ancak İslam alimleri, koyunda erkeğin; sığır, manda ve devede ise dişinin kesilmesini daha faziletli görmüştür.

KURBANLIK HAYVANDA BULUNMAMASI GEREKEN KUSURLAR

Kurban ibadetinin usulüne uygun olması için seçilen hayvanın sağlıklı ve kusursuz olması gerekir. Dinî kaynaklarda bazı kusurlar taşıyan hayvanların kurban edilmesi uygun görülmemiştir.

Hz. Ali'den (ra) rivayet edilen hadislerde, Peygamber Efendimiz'in kurbanlık hayvanların göz ve kulaklarının dikkatlice kontrol edilmesini istediği aktarılmıştır. Kulağı kesik, delinmiş, yarılmış veya ciddi şekilde zarar görmüş hayvanların kurban edilmemesi tavsiye edilmiştir.

Bunun yanında;

  • Belirgin şekilde topal olan,
  • Tek gözü kör veya görme problemi bulunan,
  • Hastalığı açıkça belli olan,
  • Aşırı zayıf ve güçsüz düşmüş,
  • Burnu, kulağı veya boynuzu ciddi şekilde zarar görmüş hayvanlar da kurban için uygun kabul edilmez.

Kurbanlık seçerken hayvanın hem sağlıklı hem de fiziki açıdan ciddi kusurlardan uzak olmasına dikkat edilmesi gerekir. Bu durum, ibadetin daha uygun ve faziletli şekilde yerine getirilmesi açısından önem taşır.