Hangi hayvanlar kurban olarak kesilmez? Diyanet’e göre kurban seçimi hükmü ve açıklaması

KURBAN OLARAK KESİLEMEYEN HAYVANLAR NELERDİR?

İslam dinine göre kurban ibadetinde yalnızca belirli hayvan türlerinin kesilmesi uygun kabul edilmiştir. Kurban olarak kesilebilecek hayvanlar; koyun, keçi, sığır, manda ve deve olarak belirtilmiştir. Bu nedenle bu türlerin dışında kalan hayvanların kurban edilmesi dinen geçerli sayılmaz.

Tavuk, kaz, ördek, hindi, deve kuşu ve ceylan gibi hayvanlar kurban ibadeti için uygun değildir. Ayrıca yaban hayvanlarının hiçbir türü de kurbanlık olarak kabul edilmez. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen "en'âm" cinsine girmeyen hayvanlarla kurban ibadeti yerine getirilemez.

Kurbanlık hayvanın erkek veya dişi olması ibadetin geçerliliğini etkilemez. Ancak İslam alimleri, koyunda erkeğin; sığır, manda ve devede ise dişinin kesilmesini daha faziletli görmüştür.