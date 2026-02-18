Trend Galeri Trend Yaşam Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye'de sonradan il olan 14 ilçe

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye'de sonradan il olan 14 ilçe

Türkiye'de bazı ilçeler, idari düzenlemelerle sonradan il statüsü kazandı. 1989, 1990, 1991 ve 1992 yıllarında çok sayıda yeni il oluşturulmuştur. İşte Türkiye'de sonradan il olan 14 ilçe...

Giriş Tarihi: 18.02.2026 16:25
Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

Türkiye'de Cumhuriyet döneminde ilçe iken il olan toplam 14 il vardır. Büyük kısmı 1989–1992 arasında kurulmuştur.

İşte Türkiye'de sonradan il olan ilçeler:

1989'DA İL OLANLAR:

Aksaray (Niğde'ye bağlıydı)

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

Bayburt (Gümüşhane'ye bağlıydı)

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

Karaman (Konya'ya bağlıydı)

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

Kırıkkale (Ankara'ya bağlıydı)

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

1990'DA İL OLANLAR:

Batman (Siirt'e bağlıydı)

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

Şırnak (Siirt'e bağlıydı)

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

1991'DE İL OLANLAR:

Bartın (Zonguldak'a bağlıydı)

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

1992'DE İL OLANLAR: En fazla il bu yıl kuruldu...

Ardahan (Kars'a bağlıydı)

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

Iğdır (Kars'a bağlıydı)

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

Karabük (Zonguldak'a bağlıydı)

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

Kilis (Gaziantep'e bağlıydı)

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

Osmaniye (Adana'ya bağlıydı)

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

Yalova (İstanbul'a bağlıydı)

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

Düzce (Bolu'ya bağlıydı; 1999 depremi sonrası 1999'da il oldu)

Düzce diğerlerinden farklı olarak 1999 yılında il statüsü kazandı.

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER

Öte yandan, il olmaya aday ilçeler listesi de açıklandı. Liste hazırlanırken, nüfus, il merkezine olan uzaklı ve ekonomik potansiyel gibi şartlar dikkate alındı.

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

İŞTE O LİSTE

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

LÜLEBURGAZ

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

ÇERKEZKÖY

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

SİLİVRİ

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

ÇORLU

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

BÜYÜKÇEKMECE

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

TUZLA

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

KAPAKLI

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

GEBZE

Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

ÇAYIROVA