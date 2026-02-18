Hangi ilçeler il oldu? İşte Türkiye’de sonradan il olan 14 ilçe

Türkiye'de Cumhuriyet döneminde ilçe iken il olan toplam 14 il vardır. Büyük kısmı 1989–1992 arasında kurulmuştur. İşte Türkiye'de sonradan il olan ilçeler: 1989'DA İL OLANLAR: Aksaray (Niğde'ye bağlıydı) Bayburt (Gümüşhane'ye bağlıydı) Karaman (Konya'ya bağlıydı) Kırıkkale (Ankara'ya bağlıydı) 1990'DA İL OLANLAR: Batman (Siirt'e bağlıydı) Şırnak (Siirt'e bağlıydı) 1991'DE İL OLANLAR: Bartın (Zonguldak'a bağlıydı) 1992'DE İL OLANLAR: En fazla il bu yıl kuruldu... Ardahan (Kars'a bağlıydı) Iğdır (Kars'a bağlıydı) Karabük (Zonguldak'a bağlıydı) Kilis (Gaziantep'e bağlıydı) Osmaniye (Adana'ya bağlıydı) Yalova (İstanbul'a bağlıydı) Düzce (Bolu'ya bağlıydı; 1999 depremi sonrası 1999'da il oldu) Düzce diğerlerinden farklı olarak 1999 yılında il statüsü kazandı. İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER Öte yandan, il olmaya aday ilçeler listesi de açıklandı. Liste hazırlanırken, nüfus, il merkezine olan uzaklı ve ekonomik potansiyel gibi şartlar dikkate alındı. İŞTE O LİSTE LÜLEBURGAZ ÇERKEZKÖY SİLİVRİ ÇORLU BÜYÜKÇEKMECE TUZLA KAPAKLI GEBZE ÇAYIROVA DARICA EREĞLİ BANDIRMA MUSTAFAKEMALPAŞA İNEGÖL TAVŞANLI EDREMİT BERGAMA SOMA ALİAĞA AKHİSAR SALİHLİ TORBALI ÖDEMİŞ NAZİLLİ ALAŞEHİR SÖKE KUŞADASI MİLAS BODRUM FETHİYE SERİK MANAVGAT ALANYA POLATLI EREĞLİ ERDEMLİ SİLİFKE KOZAN KADİRLİ CEYHAN DÖRTYOL İSKENDERUN KIRIKHAN ARSUZ REYHANLI ELBİSTAN KAHTA SİVEREK VİRANŞEHİR SURUÇ ERGANİ AKÇAKALE NİZİP BİSMİL MİDYAT NUSAYBİN CİZRE SİLOPİ YÜKSEKOVA ERCİŞ PATNOS DOĞUBAYAZIT FATSA ÜNYE ERBAA BAFRA ÇARŞAMBA