Hangi ile kaç konut yapılacak? İşte TOKİ 500 bin sosyal konut projesi il il dağılımı

TOKİ'nin 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun il il dağılımı belli oldu. Peki hangi ile kaç konut yapılacak? İşte il il konut dağılımı...

Giriş Tarihi: 18.12.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:30
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut projesinde il il planlanan konut sayıları kamuoyuyla paylaşıldı.

2+1 ve 1+1 evlerden oluşacak projede öncelik, henüz evi olmayan vatandaşlara verilecek.

Peki TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin il il dağılımı nasıl olacak? İşte detaylar...

Adana'da 12 bin 292,

Adıyaman'da 6 bin 620,

Afyonkarahisar'da 4 bin 370,

Ağrı'da 2 bin 840,

Amasya'da 2 bin 601,

Ankara'da 30 bin 823,

Antalya'da 13 bin 213,

Artvin'de 1020,

Aydın'da 7 bin 123,

Balıkesir'de 7 bin 548,

Bilecik'te 1419,

Bingöl'de 2 bin 72,

Bitlis'te 2 bin 363,

Bolu'da 1950,

Burdur'da 2 bin 208,

Bursa'da 17 bin 225,

Çanakkale'de 3 bin 376,

Çankırı'da 1753,

Çorum'da 2 bin 867,

Denizli'de 6 bin 190,