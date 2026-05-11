Trend Galeri Trend Yaşam Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye'nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye'nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

Sadece yemekleri değil, içecekleri de efsane! Türkiye'nin 81 iline özgü, bazılarını ilk kez duyacağınız en meşhur yöresel içecekler tam liste halinde yayında. Peskütan ayranından Osmanlı çileği şerbetine kadar Anadolu'nun gizli kalmış sıvı hazinelerini keşfetmeye hazır mısınız? İşte plaka sırasına göre il il tam liste...

Giriş Tarihi: 11.05.2026 14:15 Güncelleme Tarihi: 11.05.2026 14:21
Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

Anadolu'nun kadim mutfağında yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Genelde 'Türkiye'nin nesi meşhur?' denildiğinde akla ilk gelen hep yemekler olur; oysa asıl hazine, binlerce yıllık birikimle bardaklara süzülen o eşsiz yudumlarda saklı! Niğde'nin çocukluk kokan gazozundan Bodrum bahçelerinin ferahlatıcı mandalinasına, Malatya'nın güneşini taşıyan gün kurusu şerbetinden Karadeniz'in sisli dağlarından gelen kokulu üzüm şırasına kadar dev bir lezzet haritasını önünüze seriyoruz. İşte il il, yudum yudum Türkiye'nin en meşhur içecekleri...

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

01 - ADANA / ŞALGAM SUYU

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

02 - ADIYAMAN / KERVANSARAY KAHVESİ (7 KARIŞIMLI)

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

03 - AFYONKARAHİSAR / KIZILAY MADEN SUYU (GAZLI SU)

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

04 - AĞRI / AYRAN AŞI (İÇECEK FORMUNDA)

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

05 - AMASYA / ELMA SUYU

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

06 - ANKARA / MADEN SUYU

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

07 - ANTALYA / TAZE SIKILMIŞ PORTAKAL SUYU

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

08 - ARTVİN / YAYLA ÇAYI

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

09 - AYDIN / KAR HELVASI (VİŞNE ŞERBETLİ)

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

10 - BALIKESİR / NANELİ AYRAN (SUSURLUK)

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

11 - BİLECİK / PAZARYERİ BOZASI

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

12 - BİNGÖL / DAĞ BALI ŞERBETİ

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

13 - BİTLİS / REYKAS ŞERBETİ

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

14 - BOLU / DAĞ ÇİLEĞİ ŞERBETİ

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

15 - BURDUR / REZENE ÇAYI (BİS)

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

16 - BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA ÜZÜM ŞIRASI

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

17 - ÇANAKKALE / AHLAT (YABAN ARMUDU) ŞERBETİ

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

18 - ÇANKIRI / KIZILCIK ŞERBETİ

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

19 - ÇORUM / LEBLEBİ EKSTRESİ (LEBLEBİ GAZOZU)

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

20 - DENİZLİ / ÇAL KARASI ÜZÜM ŞIRASI

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

21 - DİYARBAKIR / MEYAN KÖKÜ ŞERBETİ (MEYE)

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

22 - EDİRNE / HARDALİYE (MEŞE FIÇIDA)

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

23 - ELAZIĞ / ÖKÜZGÖZÜ ÜZÜM ŞIRASI

Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

24 - ERZİNCAN / CİMİN ÜZÜMÜ SUYU