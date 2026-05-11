Hangi ilin neyi meşhur? Türkiye’nin içecek haritası belli oldu! Memleketinize çok şaşıracaksınız...

Anadolu'nun kadim mutfağında yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Genelde 'Türkiye'nin nesi meşhur?' denildiğinde akla ilk gelen hep yemekler olur; oysa asıl hazine, binlerce yıllık birikimle bardaklara süzülen o eşsiz yudumlarda saklı! Niğde'nin çocukluk kokan gazozundan Bodrum bahçelerinin ferahlatıcı mandalinasına, Malatya'nın güneşini taşıyan gün kurusu şerbetinden Karadeniz'in sisli dağlarından gelen kokulu üzüm şırasına kadar dev bir lezzet haritasını önünüze seriyoruz. İşte il il, yudum yudum Türkiye'nin en meşhur içecekleri...